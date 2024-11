A- A+

É CAMPEÃO! Racing vence Cruzeiro e conquista título inédito da Copa Sul-Americana Com gol no "apagar das luzes", os argentinos venceram a Raposa por 3x1 e conquistaram o primeiro título da Sul-Americana

Com clima mágico na Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, o Racing consagrou-se campeão da Copa Sul-Americana pela primeira vez na história ao vencer o Cruzeiro por 3x1, coroando uma campanha brilhante na competição continental, com 10 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Os gols da equipe argentina foram marcados por Martirena, Adrián Martínez e Roger Martínez, enquanto Kaio Jorge descontou para a Raposa. Com a conquista, os “hermanos” encerram o jejum de três décadas sem um título internacional.

O jogo

O jogo começou movimentado e, logo aos dois minutos, o Racing balançou as redes com um gol do lateral Martirena, mas o lance foi anulado por impedimento.

A equipe argentina manteve a pressão e, aos 15 minutos da primeira etapa, após um erro de passe de Walace, Martirena chutou cruzado e abriu o placar na Nueva Olla.

Com um Cruzeiro ineficiente em campo, o Racing aproveitou a oportunidade e, cinco minutos depois, ampliou o placar com o atacante Adrián Martínez.

A primeira grande chance da Raposa aconteceu aos 33 minutos. No lance, Kaio Jorge ficou no chão e os jogadores reclamaram de pênalti, mas nada foi marcado.

Aos 45 minutos, Villalba tentou marcar para o time brasileiro, mas Gabriel Arias defendeu, mantendo a vantagem de 2x0 para a equipe argentina.

Cruzeiro reage, mas Racing segura a vantagem

O time comandado por Fernando Diniz voltou para o segundo tempo pressionando a equipe argentina. Logo aos oito minutos, em uma jogada iniciada por Matheus Henrique, Kaio Jorge recebeu o cruzamento e cabeceou para o gol, mas o goleiro Arias fez uma grande defesa. No rebote, Kaio chutou e balançou as redes, colocando a Raposa de volta no jogo.

No minuto seguinte, o Cruzeiro teve a chance de empatar o placar com um chute de fora da área de Matheus Pereira, mas o goleiro do time argentino defendeu. Aos 13 minutos, o zagueiro García Basso tentou uma finalização, mas Cássio fez a defesa.



O Racing dominou o jogo e continuou pressionando a Raposa para ampliar a vantagem. Dez minutos depois, a equipe argentina teve uma nova chance com Adrián Martínez, que cabeceou em cima de Cássio.

Aos 40 minutos, o atacante Kaique Kenji teve a oportunidade de empatar para a Raposa, mas chutou para fora, desperdiçando a chance.

Mesmo com a pressão cruzeirense, o Racing segurou a vantagem. Os argentinos continuaram pressionando e, nos acréscimos, em um lance de contra-ataque, Roger Martínez marcou o terceiro gol do Racing, consagrando a equipe campeã.



Ficha técnica

Cruzeiro (0)

Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon (Kaique Kenji); Lucas Romero (Lautaro Díaz), Walace (Lucas Silva), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron (Barreal) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

Racing (3)

Gabriel Arias; Di Cesare, Santiago Sosa, García Basso; Martirena, Nardoni, Almendra (Zuculini), Gabriel Rojas; Quintero (Solari), Maxi Salas, Adrian Martínez (Roger Martínez). Técnico: Gustavo Costas.

Local: Nueva Olla (Assunção/PAR)

Horário: 17h

Árbitro: Esteban Ostojich (URU).

Assistentes: Nicolás Tarán (URU), Carlos Barreiro (URU) e Leodán González (URU).

Gols: Martirena (RAC), aos 15’ do 1ºT; Adrián Martínez (RAC), aos 20’ do 1ºT; Kaio Jorge (CRU), aos 8’ do 2ºT, Roger Martínez (RAC), aos 49’ do 2º T.

Cartões amarelos: Lucas Silva (CRU), Lucas Romero (CRU), García Basso (RAC), Nardoni (RAC), Matheus Pereira (CRU), Di Césare (RAC), Roger Martínez (RAC).



