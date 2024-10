A- A+

TÊNIS Rafael Nadal anuncia aposentadoria do tênis após Copa Davis Aos 38 anos, espanhol deixará as quadras e encerra carreira com 22 títulos de Grand Slam conquistados e dois ouros olímpicos

Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira que se aposentará do tênis profissional após as finais da Copa Davis, disputada em novembro. Aos 38 anos, ele encerrará uma carreira na qual conquistou 22 títulos de Grand Slam e dois ouros olímpicos.

"Estou me aposentando do tênis profissional. A realidade é que foram alguns anos difíceis, especialmente estes últimos dois", disse Nadal em um vídeo nas redes sociais.

Veja o vídeo completo do anúncio:



"É obviamente uma decisão difícil, uma que me levou algum tempo para tomar. Mas nesta vida tudo tem um começo e um fim."

Carreira

Nadal é um dos maiores tenistas da história, conhecido especialmente por sua habilidade no saibro. Ele nasceu em 1986, em Manacor, na Espanha, e iniciou sua carreira profissional em 2001. Conquistou seu primeiro título de Grand Slam no Roland Garros em 2005, com apenas 19 anos.

Desde então, venceu o torneio 14 vezes. Além disso, Nadal soma 22 títulos de Grand Slam, incluindo vitórias no Australian Open, Wimbledon e US Open, o que o coloca com o maior número de conquistas nessas competições.

Nadal também ficou conhecido por sua rivalidade com Roger Federer e Novak Djokovic, o que marcou uma das eras mais competitivas do tênis. Ao longo de sua carreira, acumulou mais de 90 títulos da ATP e duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, sendo uma em simples, conquistada em 2008, em Pequim, e outra em duplas, em 2016, na edição no Rio de Janeiro.

Veja também

Eliminatórias Pressionado, Brasil visita o Chile pelas Eliminatórias da Copa; veja onde assistir