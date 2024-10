Pressionado, Brasil visita o Chile pelas Eliminatórias da Copa; veja onde assistir

A- A+

Pressionado. Não há outro adjetivo que define como a Seleção Brasileira chega a esta Data Fifa. Após a derrota para o Paraguai, na rodada de setembro, o Brasil de Dorival Júnior precisa deixar a previsibilidade de lado para triunfar diante dos dois piores times das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

No primeiro dos dois duelos, visita o Chile, às 21h desta quinta-feira (10), no Nacional de Santiago, pela 9ª rodada.

Com dez pontos, o time verde-amarelo é apenas o quinto colocado. Está oito pontos atrás da líder Argentina, por exemplo, e a seis e cinco pontos de Colômbia (2º) e Uruguai, respectivamente. O Chile, por sua vez, ocupa a nona posição, com cinco pontos ganhos. Na próxima rodada, o Brasil recebe o Peru, às 21h45, no Mané Garrincha.



Apesar de estar chegando ao seu terceiro jogo sob o comando da Seleção nestas Eliminatórias, Dorival reconhece que o momento é da equipe dar uma resposta ao torcedor. Nas últimas cinco partidas do Brasil no certame, o time acumulou quatro derrotas e apenas um resultado positivo.

"É um momento que tem a necessidade de uma melhora rápida, e espero que isso venha a acontecer nestes dois jogos", pontuou o técnico.

Desfalques e novidades

Ainda sem poder contar com o futebol de Neymar e com Vinícius Júnior cortado por causa de uma lesão cervical, Dorival terá que lidar com um quebra-cabeça para montar o time neste momento de instabilidade.

Fora as duas duas estrelas, o treinador não terá à disposição o goleiro Alisson, os zagueiros Éder Militão e Bremer, além do lateral-esquerdo Guilherme Arana.

No ataque, o titular seria Pedro, que não atua mais na temporada, após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Convocado para a função, Igor Jesus, do Botafogo, venceu a concorrência de Endrick e fará trio de ataque com Savinho e Rodrygo, conforme adiantou o técnico canarinho.

"O momento do Igor é muito interessante. O Endrick ainda vem buscando conhecer seu clube, tem uma concorrência muito grande e tem dado seu recado. Tudo é questão de também cada um encontrar seu momento na equipe. Para esse instante, a experiência e o momento vividos são diferentes. Quem sabe seja importante a experiência de um jogador com esse perfil neste momento", explicou Dorival.

Além do atacante do Botafogo, outra novidade na formação inicial será a do lateral-esquerdo Abner, do Lyon. Esta é a primeira vez que o jogador de 24 anos vai defender as cores da Seleção Brasileira principal.

Adversário

Se o Brasil está longe de viver seus melhores dias, o Chile de Ricardo Gareca parece estar perto do abismo. Na rodada passada, a 'Roja' perdeu para a Bolívia, em casa, por 2x1, de forma inédita, nas Eliminatórias.

Além disso, para o confronto com os brasileiros, não terá à disposição sua principal estrela: o atacante Alexis Sánchez, que atualmente defende a Udinese.

Ficha técnica

Chile

Brayan Cortés; Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Matías Zaldivia e Loyola; Rodrigo Echeverría, Pulgar, Víctor Dávila, Palacios e Lucas Cepeda; Eduardo Vargas. Técnico: Ricardo Gareca.

Brasil

Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André, Lucas Paquetá e Raphinha; Savinho, Rodrygo e Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior.

Local: Estádio Nacional (Santiago/CHI)

Horário: 21h

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Facundo Rodríguez e Maximiliano del Yesso (ambos da ARG)

VAR: Héctor Paletta (ARG)

Transmissão: TV Globo, SporTV e Globoplay.

