Rayssa Leal e Rebeca Andrade comandam a agenda olímpica do Brasil neste domingo (28)

Duas das grandes esperanças da torcida brasileira entram na disputa das Olimpíadas, neste domingo (28). Rayssa Leal, uma das atletas mais populares da geração, chega como uma das favoritas a medalha no skate street feminino. Outro grande nome do país, Rebeca Andrade, da ginástica artística, enfrenta a fase de classificação.

A partir das 7h, na famosa Praça da Concórdia, a “experiente” skatista de 16 anos, Rayssa Leal, fará a sua segunda disputa olímpica, mas agora querendo mudar a cor da medalha. Em 2021, com ainda 13 anos, a fadinha encantou o mundo e conquistou a prata. Agora três anos mais velha, a atleta chega ainda mais preparada, tendo no currículo premiações que lhe colocam com status de favorita, como os títulos de 2022 e 2023 do Super Crown, principal competição da modalidade.

Uma atleta que não fica muito para trás no skate street é a paulista Pâmela Rosa, que também venceu o Super Crown, mas no ano de 2021. Fechando a equipe, Gabriela Mazetto será a terceira representante brasileira nessa prova.

Um dos esportes mais assistidos nas Olimpíadas, a Ginástica Artística obrigará o torcedor a acordar cedo. As disputas classificatórias na Arena Bercy começam às 4h30. O Brasil vai com a equipe feminina completa, com as presenças de Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane dos Santos e Julia Soares.

Dona de duas medalhas olímpicas em Tóquio, ouro no salto e prata no individual geral, Rebeca Andrade é uma das atletas mais celebradas de toda delegação brasileira. Este domingo marcará o primeiro capítulo da disputa contra a americana Simone Biles.

Aos pés do principal cartão postal de Paris, a Torre Eiffel, a dupla número um do circuito internacional de vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia estreiam às 11h. O confronto será diante da dupla do Egito, composta por Marwa e Elghobashy.

Gabi Moreschi fechou o gol na estreia do Brasil contra a Espanha

Pelos esportes coletivos, o Brasil pretende manter a sequência de vitórias. Às 4h, a seleção feminina de handebol tem compromisso contra a Hungria. Na primeira rodada, a equipe do treinador pernambucano Cristiano Rocha venceu a Espanha numa atuação muito sólida. Já no futebol feminino, depois de vencer a Nigéria na estreia, a seleção de Marta & cia enfrenta o Japão, às 12h.



Agenda olímpica

Handebol - 4h - Brasil x Hungria

Esgrima (florete) - 4h30 - Mariana Pistoia x Samanta Catantan - Filipinas

Ginástica Artística - 4h30 - Disputa Feminina

Judô - 5h - William Lima (66kg) x Sardor Nurillaev - Uzbequistão e Larissa Pimenta (52kg)

x Djamila Silva - Cabo Verde

Tênis de mesa - 5h - Giulia Takahashi x Sun Yingsha - China

Hipismo CCE - 5h30 - Individual e por Equipe

Natação - 6h - Guilherme Costa e Mafê Costa (200m livre)

Vôlei de Praia - 6h - Carol e Barbara x Akiko e Ishii - Japão

Skate Street - 7h (classificação)/12h (finais) - Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabriela Mazetto

Vela (Windsurf) - 8h43 - Mateus Isaac

Ciclismo Mountain Bike - 9h10 - Raiza Goulão

Badminton - 10h40 - Ygor Coelho x Kodai Naroaka - Japão

Vôlei de Praia - 11h - Ana Patricia e Duda x Marwa e Elghobashy - Egito

Futebol - 12h - Brasil x Japão

Rugby 7 - 12h - Brasil x França

Surfe (2ª rodada) - 14h - Feminino

Rugby 7 - 15h - Brasil x EUA

Vôlei de praia - 15h - Evandro e Arthur x Horl e Horst - Áustria

Boxe - 15h16 - Keno Marley x Patrick Brown - Grã-Bretanha

Tênis de mesa - 16h - Hugo Calderano x Andy Pereira - Cuba

Tênis de mesa - 17h - Bruna Takahashi x Offiong Edem - Nigéria

Surfe (2ª rodada) - 18h48 - Masculino



