Real Madrid abre investigação após atos racistas contra Lamine Yamal e Alejandro Baldé

Em comunicado, o Real Madrid condenou neste domingo o comportamento racista de alguns dos seus torcedores, filmados insultando os jogadores do FC Barcelona Lamine Yamal e Alejandro Baldé, no clássico de sábado no Santiago Bernabéu, vencido pelo clube catalão por 4 a 0.

"O Real Madrid condena veementemente qualquer tipo de comportamento racista, xenófobo ou violento no futebol e no desporto, e lamenta profundamente os insultos proferidos ontem (sábado) à noite por alguns adeptos num dos cantos do estádio ”, escreveu o clube espanhol em reação a vídeos que circulam nas redes sociais nos quais é possível ouvir torcedores do Real Madrid dirigirem insultos racistas aos dois jogadores espanhois que festejavam o terceiro gol do jogo, marcado por Yamal.

O atual campeão espanhol garante que “abriu uma investigação para localizar e identificar os autores destes deploráveis e desprezíveis insultos, afim de tomar as medidas disciplinares e legais adequadas”.

