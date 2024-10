Real Madrid x Barcelona: veja escalações e onde assistir 'El Clásico' deste sábado (26), às 16h

A- A+

No que é classificado como um dos maiores clubes do mundo, o Real Madrid recebe, neste sábado (26), às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, o seu rival Barcelona. Ambos chegam para o ‘El Clásico’ após grandes vitórias pela Liga dos Campeões contra adversários alemães.

O Real bateu o Borússia Dortmund após estar perdendo por 2x0, com ajuda dos três gols de Vinícius Jr. Já o Barça bateu o Bayern após nove anos, com atuação também de três gols marcados pelo outro ponta brasileiro Raphinha.



Assim, os holofotes chegam virados para os dois astros brasileiros que, além dos 'hat tricks' do meio de semana, fazem excelente temporada.

Situação em La Liga e desfalques

O time comandado por Carlo Ancelotti figura, atualmente, na 2ª colocação de La Liga com 24 pontos ganhos, provenientes de sete resultados positivos e mais três empates somados.

Aquel vai a Madrid como líder do campeonato e sem a chance de perder posição nesta rodada é o Barcelona de Hans Flick, que junta, até então, 27 pontos - procedentes das nove vitórias e um tropeço na campanha.

As equipes chegam com importantes listas de desfalques para o embate.



Do lado madridista, estão fora: Courtois, Alaba, Carvajal e Rodrygo.



Já do lado culé, estão fora: Ter Stegen, Christensen, Ronald Araújo, Eric Garcia (dúvida), Marc Bernal e Ferran Torres.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Militão, Rudiger e Mendy; Valverde, Tchouaméni, Camavinga e Bellingham; Mbappé e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Balde; Marc Casadó e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hans Flick.

Onde assistir: Disney+ (streaming)

Veja também

Futebol Flamengo x Juventude, Palmeiras x Fortaleza e mais: veja onde assistir aos jogos da Série A