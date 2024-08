A- A+

Olimpíadas Rebeca Andrade x Simone Biles: confira as chaves da disputa no individual geral Disputa acontece nesta quinta-feira (01), a partir das 13h15

Rebeca Andrade e Simone Biles, as duas melhores ginastas da atualidade, se enfrentam na prova do individual geral nesta quinta-feira (01), a partir das 13h15. Será a primeira vez que as atletas disputam para saber quem é a mais completa dentro do cenário olímpico.

Passada a prova por equipes, realizada na última terça-feira (30), e que terminou com a medalha de ouro dos Estados Unidos e o bronze do Brasil, a apreensão agora será por ver Rebeca Andrade e Simone Biles medirem forças individualmente.

SENHORAS E SENHORES: A TERCEIRA MELHOR EQUIPE DO MUNDO!!!



‍



Ricardo Bufolin/CBG pic.twitter.com/oLCAU3NQNg — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) July 30, 2024

Na fase classificatória, Simone terminou na primeira posição, somando 59.566 pontos após os quatro aparelhos. Vindo logo em seguida, Rebeca teve uma somatória de 57.700. Essa grande diferença de pontuação não reflete o quão niveladas as atletas são.

Já na hora do vamos ver, na disputa por equipes, Simone Biles marcou 58.398, contra 57.966 de Rebeca Andrade. Estabelecendo uma diferença de menos de quatro décimos, revelando o real equilíbrio entre elas.

Na ginástica, dois critérios são levados em consideração, o da dificuldade dos movimentos e da execução dos mesmos. Em geral, além produzir movimentos perfeitos, Biles parte com séries de um alto grau de dificuldade, isso que lhe faz a melhor do mundo.

Passo a passo

Dentre os quatro aparelhos, o que Biles possui maior vantagem é o solo. Na trave, a americana também tem uma ligeira vantagem, partindo com uma série mais desafiadora. A expectativa é que nesse aparelho, Rebeca possa aumentar o risco de sua prova nesse aparelho e iguale um pouco mais as coisas.

Ninguém caminha sozinho! As que vieram antes ajudaram a pavimentar o caminho de uma medalha histórica para o @timebrasil em #Paris2024!



Assim se constrói o futuro do esporte! @cbginastica pic.twitter.com/dE4UyXb9Pu — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) July 31, 2024

Nas barras assimétricas, o cenário muda um pouco e a vantagem passa a ser da brasileira. Rebeca tem uma apresentação mais complexa e se feita com perfeição, consegue obter mais pontos, como foi no caso na final por equipes.

Já o salto necessita um capítulo à parte. As atletas executaram exatamente o mesmo movimento na final por equipes e Rebeca levou a melhor. Mas, diferente da prova de terça, as atletas executarão dois saltos. Nos bastidores, fica a dúvida se Rebeca utilizará o ‘Andrade’ - será nomeado assim se a atleta conseguir realizá-lo nas Olimpíadas -, um novo salto composto pelo Triplo Twist Yurshenko , que nunca foi realizado em uma competição internacional.

Disputas anteriores

Essa será uma das poucas vezes que Rebeca e Simone se enfrentam diretamente no individual geral. Em 2023, na disputa do Mundial de Ginástica, na Bélgica, Biles levou a melhor. Na oportunidade, a americana anotou 58.399 e a brasileira 56.766.

O sorriso de quem faz história e conquista a 8ª medalha em #JogosOlímpicos



Ela é demais! #Paris2024 #GinásticaArtística pic.twitter.com/UZp3OBXtBb — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) July 30, 2024

Na última olimpíada realizada em Tóquio 2021, ambas atletas estavam classificadas para a final. Rebeca foi prata, mas Simone não disputou a decisão, já que após avaliação médica psicológica, desistiu de disputar algumas provas, entre elas, o individual geral.



Veja também

Olimpíadas Confira a programação desta quinta (1º) nas Olimpíadas Paris 2024, com três pernambucanos na disputa