Ninguém duvida que Simone Biles seja impressionante. A ginasta, que compete pela delegação dos Estados Unidos na Olimpíada de Paris-2024, conta até o momento com sete medalhas olímpicas e 30 títulos mundiais.



Mas apesar das diversas condecorações, a maior parte do patrimônio da atleta em geral não vem da dedicação ao esporte. De acordo com a revista Forbes, a fortuna da atleta é US$ 16 milhões (o equivalente à cerca de R$ 90 milhões).

Somente com competições na ginástica no ano de 2023, continua a publicação, a atleta teria faturado cerca de US$ 100 mil (R$ 564 mil). Em sua primeira participação em Olimpíadas, no Rio de Janeiro em 2016, Biles teria conquistado US$ 110 mil (pouco mais de R$ 620 mil) após receber quatro medalhas de ouro e uma de bronze.





A maior fatia do patrimônio de Biles teria origem em trabalhos publicitários —que lhe rendeu até aqui algo em torno de US$ 7 milhões (R$ 39,5 milhões).

Para efeito de comparação, algumas influencers brasileiras impressionam a web. Também dona de uma marca de cosméticos, a WePink, e com 48 milhões de seguidores no Instagram, Virginia Fonseca surpreendeu com o faturamento de empreendimentos na Internet. Segundo a esposa do cantor Zé Felipe, o faturamento em um único live de 13 horas e 30 minutos foi de R$ 22 milhões.

Não foi a primeira vez que ela alcançou o feito: em abril, ela também embolsou a mesma quantia, também em live da WePink —ao todo, foram R$ 59 milhões embolsados só com três transmissões. A conquista rendeu até tatuagem. Virginia, o marido e duas pessoas que trabalham em sua equipe marcaram na pele o sucesso da trinca de lives.

Segundo informações da revista Forbes, Virgínia já faturou cerca de 17 milhões com uma de suas linhas de perfume, em apenas três meses após o lançamento da marca. Além disso, a influenciadora vendeu cerca de 110 mil frascos, alcançando a marca de 1.200 frascos vendidos por dia. No início do ano passado, ela revelou o faturamento da WePink em 2022: R$ 168.599.334,48.

A web também costuma ficar impressionada com o casal de influencers Viih Tube e Eliezer, que também costumam mostrar altos resultados com trabalhos publicitários. Em outubro de 2023, a própria filha dos dois, então com apenas 6 meses, já teria faturado R$ 1 milhão com publicidade. A comemoração do aniversário da garotinha, aliás, contou com festas que ao todo custaram cerca de R$ 3 milhões.

