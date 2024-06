Viih Tube e Eliezer estão escrevendo livro sobre parentalidade: ''Muita coisa evitei contar''

A- A+

Viih Tube, grávida de seu segundo filho, Ravi, e mãe de Lua, de 1 ano, contou a seus seguidores no Instagram que está escrevendo um livro sobre parentalidade. A obra vai ser assinada juntamente com o marido, Eliezer.

Ela falou sobre o assunto ao responder uma pergunta sobre amamentação. Uma pessoa quis saber se ela amamentou Lua com fórmula ou leite do peito. A influenciadora escreveu que precisou recorrer a fórmulas porque seu leite não era suficiente para garantir a nutrição da bebê.

"Eu e o Eli, a gente está escrevendo um livro. Muita coisa que evitei contar, enquanto estava vivendo, vou contar no livro", disse a influenciadora.



"Eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo do que as pessoas iam achar, eu tinha medo de um monte de coisa. Hoje, eu já não tenho mais tanto, já passou. Mas, sim, eu amamentei a Lua até os 15 dias de vida, sem nada, só peito. Foi suficiente para ela perder 15% do peso dela, 14%.E quando chega a 15% é considerado desidratação, desnutrição, e a criança precisa ser internada. Então, a Lu estava num estágio grave, ruim, e a gente começou a relactação, que é um potinho que fica no meio com fórmula", finalizou ela.

Ainda nas perguntas e respostas, Viih Tube disse que se tiver um terceiro filho será por adoção.

"Se decidirmos ter, será por adoção porque não tenho vontadede gerar de novo", disse.

