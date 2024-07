Virginia Fonseca e Zé Felipe se mudam para nova mansão: veja a casa com sete suítes

A- A+

Sob as bênçãos de um padre, a influencer Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe finalmente se mudaram para a nova casa, em Goiânia (GO).



Após três longos anos de construção, o casal agora conta com uma mansão onde passarão a morar com as filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, além do aguardado Zé Leonardo, cujo nascimento ocorrerá nos próximos meses. Nas mídias, os dois mostraram imagens da residência de tirar o fôlego — que fez valer a espera.

Fazia tempo que Virginia já não se aguentava mais de esperar pela mudança e ela não fazia questão de esconder. “Nossa casa ficou pronta! Mais um sonho realizado e confesso que até agora a ficha não caiu! Vai ser aqui que vamos criar nossos filhos e, se Deus nos permitir, viver o resto de nossas vidas! Aqui é nosso lar, do jeito que sempre sonhamos”, escreveu ela em uma publicação que mostrava a família adentrando o lugar.

A propriedade na capital goiana tem sete suítes (todas com closet), brinquedoteca, piscina de 100 m² cujo entorno conta com um telão, varanda gourmet, biblioteca e estúdios de gravação para o casal. O casal conta ainda com um quarto para comportar os presentes ganhados (os “recebidos”).





Virginia e Zé Felipe posam em ensaio de fotos // Instagram/Reprodução

Tem mais. Construída em um terreno com vários níveis, o imóvel conta com uma grande escada para fazer a ligação interna na propriedade, que conta ainda com adega, academia, sala de massagem e spa, e um elevador. O projeto é da arquiteta Izadora Ayres, que também desenhou o quarto da filha mais nova do casal.





Antes, Virginia vinha dizendo que tinha certo receio de realizar a mudança. “Esse mês a gente entra na nossa casa. Estou com um pouco de medo. Lá é tudo diferente, vai mudar tudo. É a primeira vez que eu sinto isso na minha vida: medo”, afirmava ela.

Virginia se corrigiu, para deixar claro que esta não era a primeira vez que sentia medo na vida, mas que era a primeira vez que uma mudança a deixava com medo. E olha que ela já se mudou diversas vezes: Valadares, Portugal, Londrina, Goiânia... “Essa é a primeira vez que eu sinto medo de fazer uma mudança. Esperamos por quase três anos e agora não tô conseguindo acreditar que tá pronta. É nossa casa pra sempre”, disse.

