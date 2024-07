A- A+

TEATRO "Virginia": peça com Claudia Abreu chega ao Recife em agosto Espetáculo é o primeiro solo da atriz e também marca sua estreia como autora no teatro

“Virginia”, com Claudia Abreu, já tem apresentações marcadas no Recife. As sessões ocorrem nos dias 2, 3 e 4 de agosto, no Teatro do Parque.

Com direção de Amir Haddad, a peça é o primeiro solo da atriz e sua estreia como autora teatral. O mote é a vida e a obra da escritora britânica Virginia Woolf (1882-1941).

O primeiro contato profissional de Claudia Abreu com a obra de Virginia Woolf foi em “Orlando”, encenação assinada por Bia Lessa, em 1989. No entanto, somente em 2016, com a indicação de uma professora de literatura, a atriz mergulhou de cabeça no universo da autora.

No espetáculo, Virginia rememora acontecimentos marcantes em sua vida, em seus últimos momentos. A estrutura do texto se apoia na alternância de fluxos de consciência, recurso mais característico da literatura da escritora.

Serviço:

Espetáculo “Virginia”, com Claudia Abreu

De 2 a 4 de agosto; sexta-feira e sábado, às 20h, e no domingo, às 19h

No Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos a partir de R$ 70, à venda no Sympla

