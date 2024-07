A- A+

TEATRO Gilson de Barros apresenta o projeto "Trilogia Grande Sertão: Veredas" no Recife Ator carioca leva duas peças e leitura dramatizada para a Livraria do Jardim

O ator carioca Gilson de Barros traz ao Recife o projeto “Trilogia Grande Sertão: Veredas”. Ele estará na Livraria do Jardim, com três apresentações, nesta quarta-feira (24), no sábado (27) e no domingo (28).

Inspirado na obra de João Guimarães Rosa, o projeto recebeu indicações ao Prêmio Shell Rio 2023, nas categorias de Melhor Dramaturgia e Melhor Ator.

Nesta quarta-feira (24), às 19h, Gilson de Barros realiza uma leitura dramatizada de “O Julgamento de Zé Bebelo”. O texto - um recorte do livro “Grande Sertão: Veredas” - é a terceira peça da trilogia, que tem estreia prevista para 2025.



No sábado (27), também às 19h, o ator encena a peça “Riobaldo”, que aborda os amores no romance de Guimarães Rosa. Já no domingo (28), a partir das 18h, é a vez do monólogo “O Diabo na Rua, no Meio do Redemunho”, que tem como foco a dialética bem x mal, Deus x diabo.

Para a leitura dramatizada, a entrada é gratuita, mas é necessário realizar a inscrição através do link do Sympla. Já as demais apresentações têm ingressos à venda por R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada), também por meio do Sympla.



