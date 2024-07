Mimos de luxo de Zé Felipe para Virginia Fonseca incluem joia de meio milhão e bolsa de grife; fotos

A- A+

Não é para qualquer um. O cantor Zé Felipe gosta mesmo de esbanjar ao presentear a esposa, Virginia Fonseca. Entre os presentes super valiosos estão, por exemplo, itens da marca italiana de acessórios de luxo Bulgari como um colar de R$ 500 mil.



A última aquisição do filho do sertanejo Leonardo para a amada foi a de um brinco de cerca de R$ 40 mil, um valor que daria para comprar até mesmo um carro popular.





Produzido com ouro amarelo, o par de brincos, da grife Cartier, é “discreto” e perfeito “para usar no dia a dia, pequenininho”, segundo Virginia, que mostrou detalhes da peça para os seguidores nos stories do Instagram.

O presente de aniversário da apresentadora, aliás, foi um colar Serpenti da Bvlgari, cujo preço estava em aproximadamente R$ 500 mil.









Feita em ouro rosé 18 quilates e cravejado de diamantes da cabeça até a cauda e detalhes em ônix preto, a peça impressionou a influencer: “Caraca, pesado, muito pesado. Socorro, eu estou em choque absoluto com esse presente. Eu amei. Te amo, Zé, obrigada. Depois das Marias e do Zé Leonardo, esse é o melhor presente que você me deu. Isso é o auge. Bom, eu quero dormir e acordar com ele. Simplesmente perfeito”, disse Virginia ao receber a joia.

Novo relógio de Virginia Fonseca, com formato de serpente, custa R$ 110 mil e tem 38 diamantes — Foto: @virginia no Instagram

Virginia, aliás, é conhecida por usar os itens de luxo. Recentemente, em junho deste ano, ela se deu um presente de R$ 110 mil. Tratava-se de um modelo de relógio também da Bulgari. “Me dei de presente”, disse a influencer em publicações no Instagram ao mostrar a joia, logo após passear com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, em um shopping. Ela ainda mostrou o novo acessório de luxo para o marido, Zé Felipe, que contou ‘ter aprovado’ o modelo.

Com valor de R$ 110 mil, de acordo com o site da marca, o modelo trata-se de um Serpenti Tubogas, uma coleção criada pelo arquiteto japonês Tadao Ando, de ouro amarelo de 18 quilates e com o mostrador feito com aventurina verde. O relógio — vendido em uma edição limitada — tem o formato de uma serpente, que já se tornou característica da Bulgari, e bezel cravejada de 38 diamantes.

Veja também

CINEMA Cineasta M. Night Shyamalan tem encontro inusitado com espectador no Brasil: "Realmente me fez rir"