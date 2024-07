Palmeirense, filho de magnata: Quem é o piloto da F1 que foi de amigo a rival de Verstappen

A- A+

"Ele arruinou minha corrida, destruiu meu carro", disse o britânico Lando Norris, piloto da McLaren, após ser forçado a abandonar o GP da Áustria, neste domingo (30), por uma colisão com o amigo (e agora principal rival) Max Verstappen, tricampeão pela Red Bull Racing.

Lando Norris acusou Max Verstappen de ser "um pouco imprudente" e dirigir de maneira "um pouco desesperada" enquanto os dois duelavam pela dianteira da corrida. Depois de largar na pole position, Verstappen viu a sua vantagem cair para menos de 1 segundo após o segundo pit-stop. O holandês entrou na curva 3 passando por dentro — nesse momento, atingiu a roda direita dianteira e a asa traseira de Norris, furando também o próprio pneu. Confira o vídeo.

Pelo contato, Verstappen levou 10 segundos de punição. Norris já havia reclamado diversas vezes de Verstappen mudar de linha na zona de frenagem, segundo a BBC. Depois do embate, Norris exigiu que o colega, que conseguiu continuar na corrida e terminou em quinto, pedisse desculpas.

"Espero uma batalha difícil com Max", disse Norris. "Espero agressão e forçar o limite. Respeito muito Max, mas há momentos em que ele vai longe demais", completou.

Verstappen, por sua vez, rebateu as acusações e negou ter sido agressivo nas manobras.

"Estou aqui para vencer, não para terminar em segundo. Quando você está lutando pela vitória, por que não pode lutar da maneira mais difícil?", questionou.

Quem é Lando Norris

O piloto da McLaren ganhou a primeira corrida da carreira apenas este ano, no GP de Miami, após disputar 110 provas na Fórmula 1. Com essa vitória, Norris encerrou um longo jejum de quase três anos da McLaren sem vitórias na categoria. Além disso, ele se tornou o primeiro piloto britânico a vencer desde George Russell em 2022.

Foi a partir de Miami que Norris e Verstappen passaram a protagonizar duelos na Fórmula 1. No entanto, eles não haviam disputado posições, roda a roda, até este domingo, na Áustria.

O piloto se tornou o mais jovem britânico a correr pela F1 em 2019, aos 19 anos, quando estreou na Austrália. Atualmente com 24 anos, Norris engatou na modalidade depois de iniciar uma carreira em outro esporte, o hipismo. Para se dedicar ao automobilismo, ele deixou a escola no segundo grau e só mais tarde fez aulas de física e matemática com um tutor. A McLaren se encantou pelo talento do garoto de 14 anos que se tornou o mais jovem a ganhar um campeonato de kart (superando o recorde do compatriota heptacampeão da F1 Lewis Hamilton).

Norris é filho do empresário Adam Norris, que tem fortuna estimada em 205 milhões de libras esterlinas (equivalente a mais de R$ 1 bilhão), de acordo com o Daily Mail. Tem um irmão mais velho, Oli, e duas irmãs mais jovens, Flo e Cisca. O piloto atualmente namora a modelo e atriz portuguesa Margarida Corceiro, ex do jogador João Felix, do Barcelona.

Por falar em futebol, o britânico é declarado torcedor do Palmeiras, que parabenizou seu ilustre fã pela vitória em Miami.

"A primeira vitória é sempre inesquecível, Landinho!", destacou o clube, em postagem nas redes sociais.

Enquanto a bola rola… a primeira vitória é sempre inesquecível, Landinho!



Parabéns e saudações do #MaiorCampeãoDoBrasil #AvantiPalestra#MiamiGP https://t.co/xdLJhpu6CE — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 5, 2024

