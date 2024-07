A- A+

Modalidade Rugby 7: conheça as regras e as grandes forças da modalidade olímpica O Rugby será disputado entre os dias 24 e 30 de julho, no Stade de France, em Paris

O rugby é um esporte com uma origem curiosa. Existe um mito fundador, que durante uma partida de futebol, um jovem resolveu pegar a bola com as mãos e partir para o gol adversário. O caso teria acontecido na Rugby School, por isso o nome. Nas Olimpíadas, a modalidade praticada é o rugby 7 (sevens), numa partida mais curta e com menor números de jogadores em campo.

A face mais tradicional do Rugby (XV) é disputada por dois times com 15 jogadores, em dois tempos de 40 minutos. Mas nas Olimpíadas a modalidade é praticada com equipes de sete jogadores de cada lado, disputada em dois tempos de sete minutos.

O rugby de 7 é disputado num campo com as mesmas dimensões do rugby XV. Dessa forma, há mais espaço em campo, sendo preciso mais destreza dos jogadores, que geralmente são mais leves que os jogadores da outra modalidade.

A bola pode ser conduzida de duas formas em campo. Com passes laterais com as maõs para o companheiro que estiver na mesma linha ou atrás. Também podem ser feitos chutes para frente, mas só o jogador

que a chutou ou os que estiverem atrás dele podem pegar a bola.

Há basicamente quatro formas de marcar. A maior pontuação (5 pontos) do jogo é ocasionado pelo try, quando o jogador ultrapassa a linha do gol adversário e toca a bola no chão. O time que marca o try tem direito a um chute extra, chamado de conversão - essa regra é bem semelhante ao futebol americano - e vale dois pontos.

Outra forma de pontuar é com o drop goal. Com o jogo em andamento, o jogador lança a bola no chão e ao quicar a bola, ele tenta mandar a bola entre as traves, somando mais três pontos para sua equipe. Por fim, ainda existe a penalidade (três pontos). Que depois de uma das equipes sofrerem uma falta grave, se chuta a bola em direção aos paus.

Principais forças

O rugby é um esporte muito popular na Europa, em alguns países da África e na Oceania. Alguns dos países que apresentam o maior desenvolvimento são a Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, França, entre outros.

Mas na modalidade do Rugby 7 nas Olimpíadas, os países da Oceania levaram tudo até aqui. Nas edições em que a modalidade foi disputada nos Jogos (2016 e 2021), Fiji venceu as duas entre os homens. No feminino, a Austrália venceu em 2016 e a Nova Zelândia conquistou o ouro em 2021.

Em Paris, o Brasil estará representado apenas pela equipe feminina. Mais conhecidas como as 'Yaras', o país está no Grupo C e faz a sua estreia contra a equipe dona da casa, no dia 28 de julho, a partir das 17h. Ainda no mesmo dia, o Brasil enfrenta os Estados Unidos às 20h.

