Dois jogadores da seleção francesa de rugby foram detidos em Buenos Aires por suspeita de abuso sexual cometido em Mendoza (oeste) contra uma mulher, informou à AFP o porta-voz do poder judiciário de Mendoza, Martín Ahumada. A denúncia ocorre logo após a expulsão de outro jogador por comentários racistas.

"Há uma comissão da província de Mendoza viajando a Buenos Aires para trazê-los e proceder com as perícias correspondentes. Se as perícias coincidirem com o testemunho da vítima, se procederá com a imputação correspondente", disse Ahumada à AFP.





A seleção francesa de rugby derrotou no sábado por 28-13 os Pumas argentinos em um amistoso em Mendoza (1.100 km a oeste de Buenos Aires).

Segundo a imprensa local, o suposto ataque ocorreu no Diplomatic Hotel de Mendoza, onde jogadores e equipe técnica se hospedavam durante o primeiro jogo contra os Pumas.





Melvin Jaminet pediu desculpas em um vídeo e disse que se sentiu “envergonhado” com suas palavras — Foto: Reprodução

O promotor solicitou a detenção imediata dos suspeitos, que se encontram em Buenos Aires pelo restante da turnê de verão boreal de sua equipe.

O porta-voz disse que, como foi estabelecido o segredo de justiça, não pode identificar os supostos agressores e a vítima.

Os 'Bleus' de Fabien Galthié partirão na terça-feira rumo a Montevidéu, onde enfrentarão a seleção uruguaia.

Outra polêmica dos 'Bleus'

Contactada pela AFP, a Federação Francesa de Rugby (FFR) não respondeu sobre a denúncia, que ocorre um dia após a expulsão do jogador Melvyn Jaminet da equipe, após declarações racistas em um vídeo publicado no domingo, do qual ele disse estar "envergonhado".

"Para o primeiro árabe que encontrar na rua, darei uma cabeçada", disse Jaminet (25 anos), que se gravou em um breve vídeo sem data, publicado no Instagram e depois excluído.

A FFR condenou "com a maior firmeza" os comentários feitos por Melvyn Jaminet, que são "totalmente inaceitáveis e contrários aos valores fundamentais" do rugby.

O jogador "foi afastado com efeito imediato e deixa a equipe francesa atualmente presente na Argentina", acrescentou a FFR, destacando que está sendo realizada uma "investigação interna" para "tomar as medidas adequadas".

Na noite de domingo, Jaminet publicou uma mensagem de desculpas em sua conta no Instagram: "Sinto profundamente e estou envergonhado pelas minhas palavras".

"Gostaria de pedir desculpas a todos. Entendo que isso pode ter ferido e ofendido muitas pessoas, e quero deixar claro que esses comentários não refletem de forma alguma meus valores nem os da seleção francesa de rugby", escreveu o jogador.

"O racismo, em todas as suas formas, é inaceitável e vai contra tudo o que acredito", concluiu Melvyn em seu texto.

