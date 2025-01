A- A+

TÊNIS Sensação do tênis, João Fonseca faturou quase R$ 4 milhões de premiação em um mês Tenista de 18 anos ganhou dois títulos e se classificou para a chave principal do Australian Open neste período

O último mês será inesquecível para o brasileiro João Fonseca. O brasileiro de 18 anos conquistou, neste período, o Next Gen ATP Finals, o Challenger 125 de Camberra e se classificou para o Australian Open — seu primeiro Grand Slam. Além das realizações, João também faturou 650,9 mil dólares em premiação (cerca de R$ 3,9 milhões, na cotação atual).

O Next Gen ATP Finals, vencido por João no dia 22 de dezembro de 2024, foi o torneio que mais pagou ao brasileiro, que acumulou a fortuna graças às cinco vitórias em cinco partidas no torneio. Ao todo, a competição realizada em Jedá, na Arábia Saudita, rendeu ao tenista 526 mil dólares (R$ 3,1 milhões, na cotação atual).





Duas semanas depois, João Fonseca foi o campeão do Challenger 125 de Camberra, na Austrália. O brasileiro sequer perdeu um set nos cinco jogos da campanha e ganhou um montante de 28,4 mil dólares (R$ 171 mil, na cotação atual). Esse foi o terceiro título profissional do jovem de 18 anos, que subiu no ranking mundial.

E agora, o brasileiro ganhou mais uma bolada por ter se classificado para a chave principal do Australian Open. Ao passar pelas três rodadas preliminares, João Fonseca acumulou um total de 96,5 mil dólares (R$ 582,5 mil, na cotação atual) em premiação, e esse valor pode aumentar ainda mais caso ele vá avançando para as próximas rodadas.

O Andrey Rublev será o adversário de João Fonseca na primeira rodada do torneio, após a definição em um sorteio realizado nesta quinta-feira. Os tenistas chegam para o confronto em fases totalmente opostas. Enquanto o brasileiro está em uma sequência de 13 vitórias e dois títulos consecutivos, o russo acumula cinco derrotas consecutivas.

Rublev não vence uma partida desde a estreia do ATP de Metz, na França, em novembro de 2024, mas mesmo assim é um dos principais nomes do circuito na atualidade. Caso avance, João Fonseca encara o vencedor do duelo entre o campeão do Australian Open 2014, o suíço Stan Wawrinka e o italiano Lorenzo Sonego.

