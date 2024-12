A- A+

BRASILEIRÃO Série A: quem fica e quem cai? Veja probabilidades de rebaixamento na última rodada Última rodada do Brasileirão acontece neste domingo (8), com todos os jogos iniciando simultaneamente às 16h

A Série A do Campeonato Brasileiro 2024 se despede neste domingo (8), com 10 jogos começando simultaneamente às 16h. A 38ª e última rodada promete grandes emoções, com disputa pelo título, vaga na Libertadores e luta contra o rebaixamento para a Segunda Divisão.

Atlético-MG, Fluminense, Athletico-PR e Red Bull Bragantino são os quatro clubes que podem ser rebaixados na última rodada do Brasileirão. Cuiabá, Atlético-GO e Criciúma já tiveram seus rebaixamentos confirmados.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o RB Bragantino corre o maior risco de ser rebaixado, com probabilidade de 67,9%. A equipe ocupa a 17ª posição, com 41 pontos.

O Athletico-PR, em 16º com 42 pontos, tem a segunda maior probabilidade, com 16,8%. Em seguida, o Fluminense aparece com 11,5% de chance de ser rebaixado. Com menor possibilidade de rebaixamento, o Atlético-MG, que ocupa o 14º lugar, aparece com 3,8%.

Confrontos

O Bragantino recebe o Criciúma, que já teve o rebaixamento confirmado, no estádio Nabi Abi Chedid. Atlético-MG e Athletico-PR farão um confronto direto na MRV, cenário que beneficia o Galo, mesmo que a partida aconteça sem torcida, em razão da punição sofrida pelo clube mineiro.

Já o Fluminense enfrenta o Palmeiras fora de casa, que precisa da vitória para tentar conquistar mais um título do Campeonato Brasileiro.

Quem vencer, estará livre de disputar a Série B em 2025.

Confira os riscos de rebaixamento segundo a UFMG:

Red Bull Bragantino - 67,9%

Athletico-PR - 16,8%

Fluminense - 11,5%

Atlético-MG - 3,8%

Confira os confrontos da última rodada da Série A:

Fortaleza x Internacional

Juventude x Cruzeiro

Bahia x Atlético-GO

Flamengo x Vitória-BA

Bragantino x Criciúma

Atlético-MG x Athletico-PR

Botafogo x São Paulo

Cuiabá x Vasco

Palmeiras x Fluminense

Grêmio x Corinthians

