Skate pela Mudança Social: ONG oferece vagas em programa esportivo apoiado por Rayssa Leal

Com participação da atleta Rayssa Leal desde sua concepção, o programa Skate pela Mudança Social, realizado da Rede Esporte pela Mudança Social (REMS), Laureus Sport for Good e Nike (por meio da Fisia – distribuidora oficial da marca no Brasil), vai beneficiar crianças e adolescentes da Zona da Mata Norte.

A Associação Conexão Social (ACS) é uma das organizações escolhidas pela iniciativa e vai receber suporte organizacional, recursos financeiros e equipamentos esportivos. As inscrições estão abertas na sede da instituição, localizada na Rua Projetada A, S/N, Salinas, Lagoa de Itaenga-PE (@somosconexaosocial).

“São 40 vagas para meninos e meninas de 7 a 14 anos que vão ter a oportunidade de aprender esse esporte que ganhou o mundo e que tem nos orgulhado nos Jogos de Paris 2024. Além de metodologia esportiva, os novos atletas vão aprender muito sobre superação de disciplina”, explica a coordenadora da ACS, Iaura Lima. A Associação Atletas Sal e Luz (Amontada, CE) e o Instituto Esporte Mais (Fortaleza, CE) também são beneficiados pelo projeto.

Segundo a REMS, a previsão é beneficiar diretamente 200 crianças até maio de 2025. Posteriormente, as boas práticas e metodologias desenvolvidas para apoiar o ensino da modalidade e a criação de um ambiente inclusivo para meninas serão compartilhadas com as centenas de organizações que fazem parte da REMS e da rede global de parceiros da Laureus, ampliando o impacto do programa.

Encontro Presencial em São Paulo - Após encontros iniciais virtuais, as instituições realizadoras do programa e as organizações selecionadas tiveram seu primeiro encontro presencial em São Paulo, de 21 a 28 de julho. Durante a semana, houve interação com organizações locais que atuam com o fomento do esporte para crianças. A agenda workshops nas áreas: Equidade de gênero (Empodera), Salvaguarda: diretrizes de proteção para crianças (ACER Brasil), Monitoramento e avaliação de impacto (LaureusSport for Good), Comunicação e storytelling (Ideal Axicom).

