Rayssa reconhece nervosismo, mas celebra bronze em Paris ao "colocar sorriso no rosto"

Imagine ter, somente aos 16 anos, a responsabilidade de lutar por uma medalha para o Brasil? A skatista Rayssa Leal sentiu isso neste domingo (28), na final do skate street feminino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Após início marcado por nervosismo, como a própria reconhece, a brasileira reagiu e garantiu a medalha de bronze. Recuperação graças ao “sorriso no rosto”.





“Eu realmente estava muito nervosa. Foi o campeonato em que mais fiquei nervosa. No treino, eu dei todas minhas manobras, mas na hora errei duas simples. Comecei a me cobrar bastante, mas não precisava: era só me divertir. Foi o que fiz depois. Percebi que era só colocar o sorriso no rosto”, afirmou.



Rayssa também se tornou a atleta mais jovem a subir ao pódio em edições diferentes de Jogos Olímpicos. Prata em Tóquio 2021, aos 13 anos, ela garantiu o bronze tendo apenas 16 anos, seis meses e 24 dias, superando a marca de Dorothy Poynton-Hill, dos Estados Unidos, que foi prata em Amsterdã 1928 e ouro em Los Angeles 1932, quando tinha somente 17 anos e 26 dias.



“Se você pode sonhar, você pode realizar. Sonhei muito com isso. Todos os dias eu ia para a pista, me divertindo, mas com responsabilidade. Independente se quer seguir uma carreira no esporte ou em outro tipo de coisa, o importante é dar o seu melhor”, apontou.

Segundo a skatista Letícia Bufoni, que não disputa os Jogos de Paris, mas que ficou na torcida por Rayssa, o ouro foi “adiado” para Los Angeles 2028.



“Rayssa queria muito o ouro, mas infelizmente não veio. Teve um probleminha no caminho, mas na próxima virá com mais gosto ainda. Ganhar uma medalha de bronze nas Olimpíadas não é para qualquer um. A segunda Olimpíada e a segunda medalha. É impressionante tudo que ela já fez no esporte com 16 anos. Em 2028, ela terá 20 apenas e aí virá o ouro”, projetou.

