Volante Souza, do Vasco, sofre assalto com fuzil no Rio de Janeiro: "Levaram até meu chinelo"

O volante Souza, com passagens por São Paulo e Grêmio, sofreu um assalto na companhia do seu filho na zona norte do Rio de Janeiro, nesse domingo (8). O jogador, que defende o Vasco, disse ter sido cercado por homens armados de fuzis, no bairro de Olaria.

O atleta de 35 anos estava acompanhado pelo seu filho Nicolas na rua Leopoldina Rego. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que os criminosos roubaram seu carro, celular e até os chinelos. Souza não relatou agressões físicas.

"Acabei de ser assaltado na rua Leopoldina, perto de Olaria. Levaram tudo. Levaram até meu chinelo, celular. O cara estava de fuzil, levaram o carro. Estávamos eu e o Nicolas, consegui tirar o Nicolas. Me deixaram descalço. Está tudo bem, graças a Deus!", declarou o jogador. Ao fim do vídeo, Souza mostra policiais militares que já estariam tomando ciência do caso.

Revelado pelo próprio Vasco, Souza está fazendo seu retorno ao clube e à cidade. Ele foi contratado em junho, 14 anos após deixar o time, em 2010. O meio-campista teria sido um pedido de Philippe Coutinho, grande contratação do Vasco para esta temporada - os dois jogadores são amigos desde a base vascaína.

Souza, que tem curta passagem pela seleção brasileira, defendeu clubes turcos, como Basaksehir, Besiktas e Fenerbahce. Passou pela China e pela Arábia Saudita, além de Portugal, onde vestiu a camisa do Porto. No Brasil, jogou por São Paulo e Grêmio também.



