Sport afirma estar em negociações para reforçar elenco: "precisamos ser pragmáticos", diz diretor

O Sport já se movimenta para reforçar o elenco para a segunda metade da Série B do Campeonato Brasileiro, com a proximidade da janela de transferências. De acordo com a cúpula de futebol do clube, o momento é de ser "pragmático" para a assertividade ser grande em relação às possíveis contratações. O mercado abre no dia 10 de julho.

"Nós entendemos a ansiedade para o anúncio de contratações, mas precisamos ser pragmáticos nesta questão. Toda janela experimentamos essa situação, faz parte", declarou o diretor Guilherme Falcão.

Ainda segundo o membro do comitê gestor rubro-negro, o Sport já vem conversando com alguns alvos para reforçar a equipe. O objetivo é repetir as movimentações feitas no início do ano, onde o clube conseguiu vencer disputas, inclusive, com equipes da Série A.

"Hoje, temos algumas negociações abertas para atletas de posições variadas. Como se deu na primeira janela, trabalhamos em silêncio e de forma discreta e conseguimos montar um time extremamente competitivo, logrando êxito em vencer disputas no mercado com clubes da série A e do exterior. Assim, trouxemos Barletta, Castán, Coutinho, Romarinho, Lucas Lima, Caíque França, etc", detalhou o dirigente.

"Estamos adotando a mesma estratégia e temos a certeza que teremos sucesso e poderemos anunciar atletas que qualificarão o nosso elenco, que já é muito forte", prosseguiu.

Conforme apurou a reportagem, a prioridade da diretoria rubro-negra são as chegadas de laterais de ambos os lados, além de um jogador para compor a zaga. No entanto, não está descartada a contratação de peças para outros setores, com exceção do gol.

O comitê gestor do Sport, porém, segue adotando a máxima de não revelar as posições buscadas no mercado.

"Vamos seguir da mesma forma que viemos até aqui: não comentamos movimentações de mercado, não comentamos posições que iremos avançar e tão pouco tratamos de forma pública sobre nomes de atletas que nos interessam", pontuou o diretor.

"O que posso assegurar é que o trabalho é diário e que estamos bastante confiantes em poder anunciar nomes que reforçarão o nosso plantel", finalizou Guilherme.

Nossa joia. Obrigado, Pedro Lima! pic.twitter.com/NdsCJM13wi — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 2, 2024

