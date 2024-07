Sport não vence Guarani fora de casa há 32 anos; confira o retrospecto

A- A+

O próximo compromisso do Sport no Campeonato Brasileiro da Série B é diante do Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas, no próximo domingo (7). Apesar do Bugre estar em má fase - não vence há nove jogos - e ocupar lanterna da Segundona, o Leão terá que quebrar uma escrita: O Rubro-negro não vence o adversário jogando fora de casa há incríveis 32 anos.

Foram nove jogos longe do Recife desde a última vitória do Sport contra o Guarani, em 1992, pelo placar de 3 a 1.

De lá para cá, o Leão perdeu cinco vezes para o Bugre e empatou em quatro oportunidades. No último jogo, aliás, realizado no ano passado, também pela Série B, o Rubro-negro foi derrotado por 3 a 1.

Confira os últimos jogos do Sport fora de casa contra o Guarani

2023 - Guarani 3x1 Sport (Série B)

2022 - Guarani 0x0 Sport (Série B)

2019 - Guarani 1x0 Sport (Série B)

2011 - Guarani 1x1 Sport (Série B)

2006 - Guarani 2x0 Sport (Série B)

1999 - Guarani 0x0 Sport (Série B)

1997 - Guarani 1x1 Sport (Brasileirão)

1995 - Guarani 3x1 Sport (Brasileirão)

1993 - Guarani 2x0 Sport (Brasileirão)

Para o jogo, o Sport também terá que driblar o retrospecto negativo contra os lanternas. A equipe não só costuma tropeçar diante de adversários que ocupam a última colocação, como já teve um revés nessa edição. Na 5ª rodada, o Leão perdeu por 1 a 0 para o Ituano, lanterna na época, e deu ao adversário sua primeira vitória na competição.



O Leão agora tem mais um jogo fora de casa. No próximo domingo (07), às 18h30, tem Guarani x Sport, no estádio Brinco de Ouro. pic.twitter.com/PrFUwGEx5L — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 30, 2024

Veja também

WIMBLEDON Medvedev sofre, mas vira sobre francês Müller e vai à 3ª rodada de Wimbledon