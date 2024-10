A- A+

Sport Após goleada, técnico do Sport destaca agressividade "organizada" e equilíbrio do time De acordo com Pepa, ainda há coisas a melhorar na equipe nesta reta final de Série B

Após mais uma boa atuação do Sport na Série B, o técnico Pepa destacou o equilíbrio conquistado pela equipe na competição. O treinador ressaltou a importância de não tomar gol na goleada sobre o Guarani, na Ilha do Retiro, e elogiou a ofensividade do elenco rubro-negro.

“Infelizmente tem acontecido situações que não controlamos. Mas o que controlamos é a humildade de manter a baliza zerada. Assim, estaremos mais perto de ganhar o jogo”, iniciou.

“Depois, é dar a responsabilidade aos jogadores de serem incisivos na busca pelo gol, mas de forma organizada. É algo que me deixa satisfeito. O elenco foi construído neste sentido. É uma equipe agressiva no momento da perda, mas também equilibrada. Foi um jogo inteligente da nossa parte e temos que ter equilíbrio para continuar ligados nos jogos”, seguiu.

Ainda segundo o treinador rubro-negro, apesar do resultado construído na Ilha do Retiro, ainda há coisas a serem melhoradas para a sequência da competição. Restam apenas cinco rodadas, e nas duas próximas o Sport encara América-MG e Operário-PR, em compromissos longe do Recife.

“Temos que estar a querer mais e melhor. Nas derrotas nem tudo está mal, e nas vitórias nem tudo está bem. Os três pontos foram fantásticos, mas tem coisas para melhorar e eu e minha comissão somos exigentes para fazer mais e melhor”, pontuou.

Com 59 pontos, o Sport é o vice-líder da Série B, com a mesma pontuação do líder Santos, mas atrás no critério do saldo de gols. Com apenas cinco jogos pela frente, o Leão abriu sete pontos de vantagem para o Vila Nova, primeira equipe fora do G4.

