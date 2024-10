A- A+

Série B Barletta brilha, Sport goleia Guarani e dá importante passo rumo ao acesso; veja os gols Rubro-negro resolveu a partida ainda no primeiro tempo, na Ilha do Retiro, e abriu sete pontos para o quinto colocado

Matematicamente, ainda não há nada definido. Porém, a torcida do Sport já faz contas para saber quando o clube deve garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Depois de mais uma boa atuação, o Rubro-negro encerrou a sequência na Ilha do Retiro com goleada. Na noite desta quinta-feira (24), a vítima foi o Guarani. Com gols de Fabinho, Chrystian Barletta, Felipinho e Chico, o Leão atropelou o Bugre, por 4x0, pela 33ª rodada da Série B.

O resultado levou o time de Pepa aos 59 pontos, à vice-liderança do campeonato. A pontuação é a mesma do Santos, mas os paulistas estão na ponta graças ao saldo de gols.

Faltando agora cinco rodadas para o fim da Segundona, o Sport abriu sete pontos de vantagem para o Vila Nova, primeira equipe fora do G4, e garantiu pelo menos mais duas rodadas dentro da zona de acesso. O Guarani, por sua vez, segue na lanterna, com 31 pontos.

O jogo

A primeira etapa na Ilha do Retiro teve nome e sobrenome: Chrystian Barletta. Com grande atuação, o camisa 30 colocou a partida no bolso. Após um início de jogo enroscado, onde o Guarani foi responsável pela primeira boa chance com Caio Dantas, Barletta apareceu como garçom.

FABINHO! Foi assim o gol que abriu o placar na Ilha do Retiro. É o Leão! Que energia inexplicável! pic.twitter.com/bibtHUYaQZ — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 25, 2024

Com belo passe, aos 29, ele deixou Fabinho na boa para finalizar de bico e fazer 1x0. O cabeça de área foi titular na vaga de Julián Fernández, que sentiu a panturrilha direita depois da vitória sobre o Botafogo-SP.

O tento fez o Leão deslanchar em campo. Mais leve e apoiado pela torcida, o Rubro-negro ampliou dez minutos mais tarde. Barletta recebeu na entrada da área, dominou já tirando da marcação, e bateu cruzado para marcar seu oitavo jogo na competição.

BARLETTA! O segundo gol da partida foi assim. Que dia lindo! Bora, Sport! pic.twitter.com/z8FClevtOI — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 25, 2024

Já com o adversário sem forças para reagir, o terceiro gol saiu de jogada envolvendo os dois laterais. Aos 44, Igor Cariús desceu pela direita e deu voltando para Felipinho. Sozinho, o lateral-esquerdo teve calma para escolher o canto e deixar o time ainda mais tranquilo em campo.

Pra completar o primeiro tempo! Felipinho marcou e dedicou ao filhinho ou a filhinha que está vindo. ♥️ pic.twitter.com/cA2yuFuUFn — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 25, 2024

Sem forçar

Com a vitória construída, o Sport pouco se arriscou na etapa complementar. Em finalizações de Pierre e Caio Dantas, o Guarani até incomodou Caíque França, mas não o suficiente par tirar a tranquilidade rubro-negra na partida. Com uma vantagem de três gols, Pepa aproveitou para descansar nomes como Igor Cariús e Lucas Lima, e o Leão seguiu construindo boas oportunidades.

Zé Roberto, parando em Vladimir, e Denny Lobato, acertando a trave, ficaram no quase. Aos 43, contudo, Barletta cobrou escanteio, Fábio Matheus desviou e Chico estufou as redes para transformar o triunfo em goleada.

É GOLEADA NA ILHA!



O zagueirão Chico foi pro ataque e marcou o dele também para carimbar a goleada do @sportrecife.



: raymariabs | bsfnordeste pic.twitter.com/J0lHVjJ7Jr — Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) October 25, 2024

Sequência fora

Depois de somar seis pontos na sequência de três jogos seguidos em casa, o Sport agora volta as atenções para dois compromissos longe do Recife. Pelas 34ª e 35ª rodadas, o time pernambucano visita América-MG e Operário-PR, nos dias 28 de outubro e 04 de novembro, respectivamente.

Ficha do jogo

Sport 4

Caíque França; Igor Cariús (Di Plácido), Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Fabinho (Pedro Martins), Felipe (Fábio Matheus) e Lucas Lima (Lenny Lobato); Chrystian Barletta, Wellington Silva e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Pepa.

Guarani 0

Vladimir; Heitor (Reinaldo), Yan, Douglas, Matheus Salustiano e Jefferson; Matheus Bueno (Bruno Mendes), Gabriel Bispo e Luan Dias (Pierre); João Victor (Marlon Maranhão) e Caio Dantas. Técnico: Allan Aal.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Hugo Filemon Soares Pinto (ambos do RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA/RN)

Gols: Fabinho, aos 29', e Barletta, aos 39', Felinho, aos 44' do 1T, e Chico, aos 43' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Heitor, Bruno Mendes (GUA)

