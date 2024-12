A- A+

FÓRMULA 1 Tetracampeão, Verstappen pode levar veto na F1 se somar mais 4 pontos de punição Piloto holandês espera primeiro filho com Kelly Piquet; ele soma oito pontos em penalidades e não pode chegar a 12 no período de um ano

O recém-coroado tetracampeão mundial Max Verstappen corre risco de levar um "veto automático" no ano que vem se acumular mais quatro pontos de penalidades em sua superlicença, após se envolver num acidente no Grande Prêmio de Abu Dhabi, neste domingo. O holandês de 27 anos tentou passar Oscar Piastri da McLaren na Curva Um, na volta de abertura da corrida vencida por Lando Norris, mas bateu no carro do adversário, fazendo os dois rodarem.

Ambos se recuperaram antes de Verstappen receber uma penalidade de 10 segundos e dois pontos em sua licença, levando-o ao total de oito nos últimos 12 meses. Se atingir 12 pontos em um ano, receberá um veto automático. Isso significa que o holandês deverá evitar sanções nas 11 corridas de abertura na próxima temporada.





Depois do GP de Abu Dhabi, Verstappen brincou sobre a perspectiva de novas penalidades no momento em que espera seu primeiro filho com Kelly Piquet, filha do tricampeão Nelson Piquet.

— Talvez eu vá para 12 [pontos de penalidade] quando o bebê nascer, então é licença-paternidade — disse ele, com um sorriso no rosto.



Como os demais motoristas, os pilotos da Fórmula 1 devem seguir uma série de regras — e, caso as desrespeitem, são sancionados, por exemplo, com a perda de segundos na disputa, a perda de posições no grid ou a perda de um determinado número de pontos, a depender da manobra ou atitude proibida. Esses pontos permanecem "na carteira" (na superlicença dos membros da elite do automobilismo) durante 12 meses. Caso um deles acumule 12 pontos, é vetado do GP seguinte.

Verstappen terminou em sexto no domingo, quando a McLaren conquistou o título de construtores graças ao sucesso de Norris.

— Estou feliz que a temporada acabou. Para mim, a coisa mais importante que eu tinha que fazer era pedir desculpas ao Oscar. Porque eu não tinha nada a ganhar, nada a perder. Eu fui atrás. Não deu certo. E, especialmente para ele, que nós dois rodamos, não é legal. Ele é um amigo meu, então não quero ter sentimentos estranhos ou algo assim antes da pausa — afirmou.

Verstappen está envolvido em uma briga com George Russell, da Mercedes, desde o Grande Prêmio do Catar, no fim de semana anterior. A dupla trocou insultos após se chocar na qualificação.

