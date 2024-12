A- A+

Famosos Kelly Piquet está grávida do primeiro filho de Max Verstappen Piloto Max Verstappen passou o Natal ao lado da amada e compartilhou os registros na web

O piloto tetracampeão de Fórmula 1 Max Verstappen e a brasileira Kelly Piquet anunciaram que terão o primeiro filho juntos. A notícia da gravidez da modelo, herdeira do tricampeão da modalidade Nelson Piquet, foi compartilhada na madrugada desta sexta-feira, pelo Instagram.

"Mini Verstappen-Piquet a caminho Não poderíamos estar mais felizes com nosso pequeno milagre", afirma a postagem, que exibe a barriguinha de Kelly.

Em julho de 2019, Kelly deu à luz Penélope, fruto do relacionamento com o piloto russo Daniil Kvyat. Já Verstappen será pai pela primeira vez.





A brasileira e o holandês tricampeão da F1 estão juntos desde outubro de 2020, mas assumiram a relação apenas meses depois, em janeiro do ano seguinte. Kelly é filha de outro tricampeão da modalidade: o ex-piloto brasileiro Nelson Piquet. Já a mãe dela, Sylvia Tamsma, é compatriota de Verstappen e fez carreira como modelo.

De perfil discreto, Kelly não costuma se manifestar sobre polêmicas de parentes, mas celebra as vitórias do namorado com mensagens e fotos na web.

No ano passado, o piloto de 27 anos revelou que ainda define os próximos passos de sua vida pessoal, incluindo um possível casamento com a namorada, de 35. Em entrevista ao jornal suíço Blick, ele foi perguntado sobre uma possível troca de alianças com Kelly, mas riu e desconversou.

— Me casar? Eu? Agora você me pressionou publicamente para dar uma data (risos). Não sei, o tempo dirá. No momento estou muito, muito feliz com Kelly, mas pessoalmente não tenho um momento para pedí-la em casamento. Tudo deve acontecer espontaneamente — respondeu, bem-humorado, ao jornalista Roger Benoit.

Kelly Piquet nasceu na Alemanha e passou a viver no Brasil aos 12 anos. Ela chegou a morar na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde fez faculdade e se formou em Relações Internacionais com ênfase em ciências políticas e economia. Com isso, é fluente em inglês, francês e português.

Ela decidiu seguir carreira no mundo da moda e atuou na Vogue Latinoamerica, na Bergdorf Goodman, na agência KCD e foi colunista da revista Marie Claire. A brasileira também passou a cuidar das mídias sociais da Fórmula E, de automobilismo com carros elétricos, e a escrever um blog a respeito.

Kelly tem como irmãos Geraldo, Nelsinho e Pedro Piquet.

