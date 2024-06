UFC 303: Poatan defende título contra Procházka; saiba onde assistir

A- A+

O UFC 303 deste sábado (29) marca a segunda defesa de cinturão do brasileiro Alex Poatan Pereira, atual campeão dos Meio-Pesados do UFC. O adversário do brasileiro será um velho conhecido, Jiri Procházka. O evento ainda contará com a participação de mais quatro atletas do Brasil.

Verdadeiro fominha, Poatan aceitou salvar o card do UFC 303, que tinha no confronto entre Conor McGregor x Michael Chandler a antiga luta principal. O irlândês acusou uma lesão e o confronto foi cancelado.

O kickboxing brasileiro lutou há um pouco mais de dois meses, quando derrotou Jamahal Hill em sua primeiro defesa de cinturão na categoria. O adversário da vez é o mesmo quando Poatan conquistou o título que estava vago, o tcheco Procházka.

Chama! 92,7 Kg para o campeão @AlexPereiraUFC na pesagem do #UFC303.



[UFC 303 | Sábado (29), 19h | Ao vivo no @UFCFightPassBR] pic.twitter.com/UONCMZovpk — UFC Brasil (@UFCBrasil) June 28, 2024

O primeiro capítulo entre os dois strikers também foi definido por um nocaute. O europeu até acertou alguns golpes duros no brasileiro, mas ao se empolgar, recebeu o temido cruzado de esquerda do campeão e foi nocauteado em seguida por socos e cotoveladas.

Na co-luta principal, fenômeno Diego Lopes encara o maior desafio da sua carreira. O brasileiro terá o americano Brian Ortega. O duelo deveria ser na categoria dos penas, até 65kg. Mas Ortega passou mal no corte de peso e o duelo terá o peso casado de 70kg.

Além desses confrontos, Mayra Bueno encara Mary Chiansson no peso galo feminino. Jean Silva enfrenta o canadense Charles Jourdain no peso pena e Vinicius Oliveira terá Ricky Simon no peso galo.





UFC 303: saiba onde assistir

Transmissão: UFC Fight Pass (Todas as lutas) e Canal GOAT (Apenas o card preliminar)

Horário: card principal a partir das 23h e card preliminar às 19h

Data: 29/06

Local: T-Mobile Arena/Las Vegas

