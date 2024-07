Usain Bolt é rosto de campanha contra tráfico humano durante Jogos Olímpicos

A- A+

A lenda do atletismo Usain Bolt é uma das personalidades do esporte que empresta seu rosto a uma campanha da associação 'It's a Penalty', voltada para conscientizar sobre o tráfico de seres humanos durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris.

Essa campanha conta com a colaboração de grandes atores do turismo, como Booking.com, Accor, IHG Hotels & Resorts, as companhias aéreas British Airways, Cathay Pacific, Emirates, JetBlue, Ethiopian Airlines e Air New Zealand, além do 'Le Collectif contre la traite', que representa 28 ONGs francesas.

Os cartazes serão instalados em toda a França, especialmente nos locais mais movimentados de Paris e em Seine-Saint-Denis (que sediará várias provas olímpicas), em estações de trem, zonas de fãs e hotéis.





Diante do tráfico e da exploração, "mantenham-se atentos", pode-se ler nos cartazes, que convidam a escanear um código QR em caso de suspeita de abusos, levando à página de 'It's A Penalty'. Entre os sinais que podem indicar esses crimes estão a confiscação de documentos de identidade ou a vigilância por outra pessoa.

Um spot de conscientização de 30 segundos também será exibido durante os Jogos, de julho a setembro, nos voos com destino à França das companhias participantes.

Grande parte das pessoas afetadas pelo tráfico são mulheres, vítimas de exploração sexual ou laboral. Também existem casos de pessoas obrigadas a cometer delitos ou a exercer a mendicância.

'It's a Penalty' já realizou 18 campanhas em nível mundial, incluindo nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 e em várias edições do Super Bowl, a final da liga de futebol americano (NFL).

Veja também

Futebol Eurocopa 2024: França x Espanha disputam semifinal; confira escalações e onde assistir