Brasileirão Vasco arranca empate no final e impede o Botafogo de assumir a liderança Em outro jogo, Cuiabá e Bragantino também ficaram no empate

Vasco e Botafogo empataram por 1 a 1, neste sábado (29), em São Januário, no Rio de Janeiro. O resultado frustrou os planos dos dois clubes: os visitantes falharam em atingir a liderança do Campeonato Brasileiro (é o vice-líder, com 24 pontos), enquanto o time cruzmaltino continua próximo da zona de rebaixamento, na 16ª posição, com 11 pontos.

Um gol e um ponto pra cada lado no clássico! pic.twitter.com/Sq3si3rhqJ — Brasileirão Betano (@Brasileirao) June 29, 2024

Dérik Lacerda abriu o placar para o Cuiabá, aos 33 minutos. O Massa Bruta empatou aos 42, com gol de Helinho.

Com o resultado, o Cuiabá ocupa agora a 13ª posição com 13 pontos, enquanto o Bragantino segue colado no G-6 com 19 pontos.

Também ficou no 1x1 o placar no outro jogo do sábado… pic.twitter.com/9295oc8mEi — Brasileirão Betano (@Brasileirao) June 29, 2024

