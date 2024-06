A- A+

Despedida Velório de Pampa no Recife será aberto ao público no Colégio Salesiano O corpo do medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos de Barcelona será velado neste sábado (8) das 19h às 22h

O velório de Pampa, pernambucano que faleceu nesta sexta-feira (7), será aberto ao público neste sábado (8), no Recife. O corpo do medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos de Barcelona com o vôlei masculino, em 1992, será velado no Colégio Salesiano das 19h às 22h.

O sepultamento acontece na manhã do domingo (9), no Memorial Guararapes, em momento reservado exclusivamente aos familiares e amigos próximos do ex-atleta.

O corpo de Pampa será transportado por uma funerária de São Paulo ainda nesta sexta-feira (7) até a Capital pernambucana. André Felippe Falbo Ferreira estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

Pampa

André Felippe Falbo Ferreira, mais conhecido como Pampa, faleceu nesta sexta-feira (7) aos 59 anos de idade. Ele sofreu complicações pulmonares causadas por uma reação à quimioterapia.

Desde abril deste ano, Pampa tratava de um linfoma, que é um câncer no sistema linfático.

Despedida

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) lamentou a morte de um dos principais jogadores da história do vôlei nacional. "Com pesar e grande tristeza, a CBV recebeu a notícia do falecimento do campeão olímpico Pampa", escreveu a entidade.

Ex-companheiros de Pampa e amigos do pernambucano também deixaram mensagens nesta sexta (7).

"Vai com Deus, meu querido amigo", comentou o ponteiro Marcelo Negrão. "Meu amigo, parceiro de quadra. Nunca irei te esquecer, Deus o receberá com amor. Descanse em paz", destacou o atacante Maurício.

Apelido Pampa

O ex-atleta de vôlei recebeu o apelido de Pampa ainda no início da sua carreira, no Recife.

O motivo para a alcunha era sua força na cortada. A batida era comparada ao coice de um cavalo pampa, raça muito tradicional no Brasil.



