Vice-presidente crava retorno de Neymar ao Santos

A vida de Neymar dentro de campo não está fácil. Com seguidas lesões, ele tem atuado pouco pelo Al-Hilal, equipe que o contratou com a expectativa de ser um dos principais destaques.

No retorno, Neymar jogou 18 minutos e, na partida seguinte, lesionou-se novamente, ficando fora dos jogos restantes do ano. Até agora, foram apenas sete partidas pela equipe, com um gol e duas assistências, desempenho aquém do esperado.

Apesar de ter contrato até meados de 2025, a imprensa saudita especula uma possível rescisão amigável, e o Santos está atento a essa possibilidade, seja para janeiro ou junho.

Diretor do Santos crava retorno de Neymar

Osvaldo Nico, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Santos, comentou sobre a possibilidade de repatriar Neymar em 2025. Segundo o dirigente, o jogador cumprirá seu contrato e, em seguida, retornará à Vila Belmiro.

“O Neymar vem para o Santos. Em junho. É a conversa que estamos tendo. Todo mundo jogou com o Neymar no Santos, até Love e André faziam gols. Ele vai para lá”, disse em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

O time retorna à elite do futebol nacional em 2025 e busca montar um time competitivo para voltar a disputar títulos. Neymar poderia ser um grande atrativo, inclusive para ajudar a atrair grandes jogadores para atuarem ao seu lado.

Revelado pelo Peixe, Neymar jogou profissionalmente no clube de 2009 a 2013. Foram 255 jogos, com 136 gols marcados. Além disso, ele conquistou a Libertadores, a Copa do Brasil e três Campeonatos Paulistas antes de ser vendido ao Barcelona.

Na Espanha, Neymar conquistou todos os títulos possíveis, formando um trio lendário com Lionel Messi e Luis Suárez. Em seguida, foi para o PSG, onde, apesar dos bons números, não conseguiu realizar o sonho do clube de conquistar a Champions League. Em 2023, transferiu-se para o Al-Hilal.

Vale lembrar que, ao longo de sua carreira, Neymar sempre demonstrou carinho pelo time. Sempre que está no Brasil, ele costuma ser visto na Vila Belmiro, acompanhando os jogos do time.

Santos removeu assinaturas de ídolos

O clube removeu as históricas assinaturas de Pelé, Coutinho e Neymar do CT. O mural, intitulado "Os grandes ataques," é uma obra do artista Paulo Consentino, realizada em 2010, que também incluía as assinaturas de Ganso, Robinho e Pepe.

Assim, a obra celebrava duas gerações vitoriosas do Peixe: a Era Pelé e a Era Neymar, com dois companheiros de cada uma. O mural, que estava em uma das salas do CT Rei Pelé, foi coberto por uma tinta cinza, apagando as assinaturas.

Por meio de sua assessoria de comunicação, o time confirmou que realiza obras no local. A justificativa é que a conservação não estava adequada ao espaço, já que o papel estava deteriorando, sendo necessária uma revitalização. O clube não esclareceu se pretende reinstaurar a homenagem.

