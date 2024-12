A- A+

FÉRIAS Vini Jr. aproveita folga ampliada no Real Madrid para assistir a jogo da NFL em Miami Impossibilitado de entrar em campo no Santiago Bernabéu, o brasileiro foi liberado antes para o mini recesso

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou após o time encerrar 2024 com a vitória sobre Sevilla por 4x2, no domingo, que estava preocupado com a questão física dos atletas.

"Agora, o principal é o descanso. Elaboramos um programa individual para os jogadores. Eles precisam descansar e aproveitar o tempo com suas famílias. Voltaremos bem, motivados e com energia renovada", afirmou Ancelotti.

O primeiro a se beneficiar desse "programa individual" do Real Madrid foi o atacante brasileiro Vini Jr., que não atuou no domingo por estar suspenso. Impossibilitado de entrar em campo no Santiago Bernabéu, o brasileiro foi liberado antes para o mini recesso.

O ganhador do prêmio The Best viajou aos EUA e no domingo esteve no Hard Rock Stadium para ver a vitória do Miami Dolphins sobre o San Francisco 49ers por 29 a 17 pela National Football League (NFL), a liga de futebol americano.

Durante a temporada, foi comum durante as entrevistas coletivas ouvir Ancelotti falando sobre a importância de conceder folga aos atletas.

"Os jogadores precisam descansar, precisam de férias. Um jogador pode não atuar em uma semana para ficar com sua família, sobretudo os estrangeiros, que têm muito pouco descanso. Estamos valorizando o departamento médico e a preparação física", afirmou o técnico.

O melhor do mundo!



Always great to have you at our house, @vinijr! pic.twitter.com/0xWUMMb1tp — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) December 22, 2024

O Real Madrid encerrou 2024 com 40 pontos no Campeonato Espanhol, ultrapassando o Barcelona (38) na classificação e alcançando a vice-liderança, com um ponto atrás do Atlético de Madrid.

"Terminamos bem o ano e estamos ansiosos para voltar em 2025. Precisamos estar preparados, pois no dia 3 de janeiro enfrentamos o Valencia", afirmou Ancelotti.

