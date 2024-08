Wanderley Holyfield é superado por ucraniano e cai nas quartas de final da Olimpíada

A- A+

Nesta sexta-feira (02), na disputa das quartas de final da categoria até 80kg, o brasileiro Wanderley Holyfield Pereira caiu diante do ucraniano Oleksandr Khyzhniak. Por decisão unânime dos cinco juízes, o atleta europeu garantiu ao menos um bronze para o seu país, enquanto o brasileiro está eliminado da competição.

Como é de característica do ucraniano Oleksandr Khyzhniak, o atleta partiu para cima e imprimiu a sua blitz tradicional. O maior volume e contundência nos golpes rendeu uma vitória aos olhos dos cinco juízes no primeiro assalto.

Wanderley aceitava a trocação franca no centro do ringue, fazendo muito do jogo que o adversário gosta. Ainda que tenha encontrado alguns momentos, o segundo round ficou novamente para a conta do atleta europeu.

Para o terceiro round, Holyfield já sabia que apenas um nocaute ou uma sequência de quedas do adversário seria suficiente. Mas diferente do que aconteceu há três anos, contra Hebert Conceição, o ucraniano não foi derrubado e garantiu o triunfo por decisão unânime em todos os rounds.

Veja também

Futebol Perema cita experiência como trunfo para ajudar o Náutico na Série C