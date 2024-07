Wimbledon: Carlos Alcaraz x Novak Djokovic refazem final; saiba onde assistir

A- A+

Carlos Alcaraz x Novak Djokovic, pelo segundo ano seguido, a final de simples masculina em Wimbledon será decidida pelo jovem espanhol e pelo experiente tenista sérvio. A bolinha irá de um lado para o outro da quadra a partir das 10h, deste domingo (14).

No ano passado, Alcaraz levou a melhor. Procurando revanche, Djoko quer o título para também se igualar a Roger Federer no número de títulos - oito - na grama sagrada.

Djokovic Surpreendente

Novak Djokovic, mesmo aos 37 anos, segue impressionando muita gente. O sérvio abandonou o torneio de Roland Garros, no mês passado, por conta de uma lesão no joelho. O atleta precisou passar por processo cirúrgico para tratar um problema no menisco do joelho direito.

Exatamente um mês depois, o tenista já estava disputando o grand slam londrino e em grande forma. Nas cinco partidas que fez até aqui - avançou nas quartas por W.O contra Alex De Minaur -, Novak cedeu apenas dois sets e despachou com facilidade adversários duros, como o dinamarquês Holger Rune e o italiano Lorenzo Musetti.

Alcaraz, o atual campeão

Aos 21 anos, Carlos Alcaraz já tinha chegado em duas finais de grand slam. Até o momento, o espanhol mantém os 100% de aproveitamento nas vezes em que chegou na grande decisão.

A campanha de Carlitos já foi um pouco mais complicada, como o duro duelo por 3 sets a 2 contra Frances Tiafoe, ainda na terceira rodada. Ou os 3 sets a 1 contra Tommy Paul, nas quartas, e o mesmo placar diante de Medvedev, na semi.

Nova rainha de Wimbledon

A disputa entre as mulheres virou sinônimo de imprevisibilidade na grama de Wimbledon. Nas últimas sete edições foram sete campeãs diferentes. E neste sábado (13), será definida a oitava.

Finalista em Roland Garros, a italiana Jasmine Paolini confirma bom momento e chega em mais uma final. Multicampeã nas duplas, a tcheca Barbora Krejcikova deixou três favoritas para trás e busca seu segundo título de slam em simples.

Carlos Alcaraz x Novak Djokovic - Retrospecto

07/05/2022 - Carlos Alcaraz 2 x 1 Novak Djokovic - Aberto de Madrid

09/06/2023 - Carlos Alcaraz 1 x 3 Novak Djokovic - Roland Garros

16/07/2023 - Carlos Alcaraz 3 x 2 Novak Djokovic - Wimbledon

20/08/2023 - Carlos Alcaraz 1 x 2 Novak Djokovic - Aberto de Cincinnati

18/11/2023 - Carlos Alcaraz 0 x 2 Novak Djokovic - Nitto ATP Finals

Carlos Alcaraz x Novak Djokovic - saiba onde assistir

Transmissão: ESPN 2

Horário: 10h

Data: 14/07

Local: All England Club/Londres



