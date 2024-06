A- A+

X1 Brazil X1 Brazil desembarca em Caruaru com seu campeão interino e aguardado retorno de craque Ingressos já estão esgotados para ver Berô Paraíba, dono do cinturão momentâneo, encarar o forte Kaká

Caruaru será palco de um grande evento da X1 Brazil, o NeyDay, em homenagem ao pioneiro da modalidade, Ney Silva. Na segunda-feira (17), a partir das 16h30, na Arena Revoredo, cinco partidas vão esquentar a cidade pernambucana. Destaque para Berô Paraíba, campeão interino da maior organização de X1 do planeta, que encara a pedreira Kaká.

Conhecido como o “Rei do Balão”, Berô, irmão do ex-jogador Marcelinho Paraíba, desbancou o Bola de Ouro Etinho em sua última partida e, agora, vencendo Kaká, vai com moral tentar unificar o título contra L7, o número um do país, no futuro próximo. Mas a tarefa não será fácil, pois o atual adversário também vive ótimo momento e passou por Brasil, outro ex-campeão, em seu último compromisso.

“Teremos cinco grandes jogos em Caruaru em um evento que promete mexer com o futuro da divisão. Muito estará em jogo, e os duelos foram casados para proporcionar ao público presente um espetáculo com muitos lances diferentes e memoráveis. A criatividade é o forte das estrelas que estarão em campo”, analisa Davi Oliveira, Gerente de Projetos da X1 Brazil.

Estrela e criatividade, duas características que encaixam perfeitamente a Nego Biza, um dos atletas mais irreverentes de todo o país. Com dribles desconcertantes e cavadas inacreditáveis, o jogador é um dos que mais mexem com a torcida da modalidade.

Biza estava afastado desde novembro, após se lesionar em campo, fraturando a fíbula e sofrendo uma luxação no tornozelo. O coração do atleta é tão grande que ele tentou seguir no duelo, mas foi impedido por seus treinadores. Agora ele está de volta, com fome para buscar a sua primeira chance de disputa de cinturão, mas do outro lado estará o Pantera Negra Meyson.

“Vai ter surpresa, vai ter novidade, estão dizendo que estou sumido, que me esqueceram, mas vão ver muitas cavadas. Quando você vai na pizzaria pede a pizza da casa, né? Se o cliente pedir, a gente vai dar. Estou com saudade”, comenta Nego Biza.

Local: Arena Revoredo (Av. José Marques Fontes, 683-619 - Santa Rosa, Caruaru)

Ingressos: Esgotados

