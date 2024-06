A- A+

GRANDE RECIFE 12º Reflorestart: usina planta quase 2 mil mudas para regerar mata ciliar em Igarassu Cerca de 500 alunos de escolas municipais participaram do Reflorestart

Quase 2 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica foram plantadas onde se instalava o antigo Engenho D’Água, na área rural de Igarassu, Região Metropolitana do Recife.

O evento Reflorestart aconteceu na manhã desta quinta-feira (27) e foi promovido pela Usina São José Agroindustrial, que convocou 500 alunos de escolas públicas de cidades vizinhas, como Tracunhaém, Araçoiaba e Itapissuma. Dezenas de voluntários também participaram do evento.

As árvores foram semeadas em uma área de 10 mil metros quadrados, com o intuito de aumentar o campo de mata, que antes era ocupado por casas. Desde a primeira edição do evento, 50 mil mudas já foram plantadas.

A São José Agroindustrial possui a maior reserva de Mata Atlântica do Estado de Pernambuco, com uma área de 9 mil hectares.

O espaço também contou com o apoio de órgãos de proteção ao meio ambiente para soltar 50 aves, como jandaias, canários e sabiás. 90% delas foram apreendidas por conta do tráfico de animais no Estado.

“É um momento muito importante para nós. A gente tem, todos os anos, a missão de desenvolver essas práticas ambientais, de modo que tenhamos um mundo melhor. Pessoalmente, eu gosto e tenho essa paixão pelo meio ambiente. Nada melhor do que conjugar essa paixão com a cooperação de todos”, declarou o diretor presidente da São José Agroindustrial, Frederico Vilaça.

Para a coordenadora de Sistema de Gestão Integrada da São José Agroindustrial, Neila Maciel, o Reflorestart acontece para reafirmar os valores da empresa com o pacto global de preservação ambiental.

“Vida terrestre é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é um dos compromissos da São José. Também cuidamos da biodiversidade, assim como mantemos a nossa mata em pé”, disse ela.

O gerente de Projetos Especiais da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Otávio Rêgo, parabenizou a direção da usina pela realização do evento. Ele vê esta como uma oportunidade especial para tratar do assunto junto à comunidade.

“É com muito orgulho que eu vejo tanta gente engajada. Para o Estado, isso representa um grande encontro com tudo aquilo que nós temos feito pelo meio ambiente, inclusive com o programa Plantar Juntos, recentemente lançado, e que pretende plantar 4 milhões de árvores”, comentou.

Veja também

'democracia é um valor fundamental' Ministro das Relações Exteriores diz que e que tentativa de golpe na Bolívia é 'inaceitável'