SAÚDE A água pode aliviar ou prevenir uma ressaca? Entenda o que diz estudo Análise de 13 pesquisas, publicada na revista científica Alcohol, contraria uma recomendação conhecida para não sofrer as consequências do álcool

Um conselho muito comum para aliviar a ressaca é beber água antes, durante e depois do consumo de álcool, pois poderia conter a desidratação causada pela bebida alcoólica no organismo. Contudo, pesquisadores encontraram evidências de que o líquido não consegue prevenir nem aliviar o conjunto de sintomas.

"Em conjunto, os estudos discutidos sugerem que o consumo de água durante ou logo após a sessão de bebida não é eficaz na prevenção de ressacas, e que a quantidade de água consumida durante o dia da ressaca não está significativamente relacionada a mudanças na gravidade da ressaca", escrevem os pesquisadores.

A pesquisa, publicada na revista científica Alcohol, analisou dados coletados em 13 estudos anteriores com a finalidade de descobrir qualquer associação entre ressaca e a desidratação.

As bebidas alcoólicas têm um efeito diurético, ou seja, aumentam a produção de urina. A partir disso, a desidratação (ocasionada pela perda de água pela urina) pode estar envolvida com as dores de cabeça e no corpo, náuseas, mal-estar e a boca seca da manhã seguinte.

Uma das pesquisas tinha 826 estudantes, nele, a eficácia da ingestão de água foi pequena em termos de alívio de ressacas. Outro estudo com 29 pessoas, na faixa etária entre 18 e 30 anos, mostrou que a sensação de desidratação não durava tanto quanto outros sintomas de ressaca.

Assim, os pesquisadores observaram que, embora a ressaca e a desidratação ocorram de forma simultânea, uma não causa a outra.

"Esta revisão conclui que ressaca e desidratação são duas consequências concomitantes, mas independentes, do consumo de álcool", escreveram os cientistas.

Dessa forma, a equipe de pesquisadores aponta que o efeito da água no organismo não consegue aliviar ou até prevenir as consequências posteriores do consumo de álcool.

"Embora as ressacas fossem tipicamente relativamente duradouras, os efeitos da desidratação eram geralmente leves e de curta duração. Dados da pesquisa revelaram que o consumo de água durante ou diretamente após o consumo de álcool teve apenas um efeito modesto na prevenção de uma ressaca no dia seguinte. Além disso, a quantidade de água consumida durante uma ressaca não estava relacionada a mudanças na gravidade da ressaca e na sede", explicam os autores no estudo.

Por outro lado, uma limitação apresentada é que alguns dos estudos utilizados pelos cientistas apresentavam uma amostragem relativamente pequena de pessoas.

