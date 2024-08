Adele revela o segredo para evitar ressaca; veja o que dizem os especialistas

A- A+

A ressaca é uma resposta do corpo ao excesso de álcool presente na corrente sanguínea. Contudo, os conhecidos sintomas incômodos, cabeça latejante, enjoo e sede, podem ser evitados.

E curiosamente, a cantora Adele deu uma dica (aprovada por especialistas) de como fazer isso acontecer aos seus fãs.

Durante uma das suas apresentações em Munique, na Alemanha, ela contou o que faz para conseguir evitar as consequências em seu organismo após uma noite regada a bebidas.

"Eu sou britânica. A chave para conseguir beber o dia todo e a noite toda é tomar um copo de álcool, tomar um copo de água, tomar um copo de álcool, tomar um copo de água", disse a artista, de acordo com o jornal The Sun.

Conselho é comprovado

De acordo com informações da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, alternar uma bebida e outra com a ingestão da água é de grande ajuda no combate à desidratação e eventual ressaca. Isso se dá porque estimula o indivíduo a ir ao banheiro mais vezes, liberando o álcool com maior facilidade.

Os efeitos podem ser ainda melhores se houver uma hidratação antes de começar a beber. Desta forma, os especialistas recomendam focar no antes e depois apenas em água mineral, água de coco ou sucos naturais, evitando refrigerantes e bebidas mais doces.

Azeite de oliva funciona?

Outra dica de celebridade para evitar a ressaca que se popularizou foi beber azeite de oliva antes do álcool. O produtor Benny Blanco, namorado da cantora Selena Gomez, citou isso durante uma entrevista no programa americano The Tonight Show.

"Antes de beber, você toma uma dose disso [azeite], você não pode ficar de ressaca. Impossível", revela ele.

Enquanto a água é vista como favorável, esta opção não tem comprovação científica, de acordo com o médico Lawrence Cunningham, do site especializado UK Care Guide.

"Na minha experiência, embora beber azeite de oliva antes de sair à noite ainda não seja comum, posso ver algum mérito nisso. A teoria aqui é, presumo, baseada no teor de gordura do azeite de oliva, que supostamente reveste o estômago e retarda a absorção do álcool. No entanto, há evidências científicas limitadas para apoiar de forma robusta que isso pode efetivamente prevenir ressacas", afirma ao The Mirror.

Veja também

Branca de Neve Teaser de "Branca de Neve" com Gal Gadot como a madrasta deixa internautas consternados