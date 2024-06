A- A+

celebridades Adele faz obras em mansão comprada de Sylvester Stallone, mas mantém estátua do lutador Rocky Cantora Adele pagou US$ 58 milhões na casa e exigiu que ator deixasse a peça, feita em bronze e localizada ao lado da piscina

Adele tem deixado a mansão em Beverly Hills que comprou do ator Sylvester Stallone com a cara da dona e não tem poupado esforços — e dinheiro — nas obras feita na propriedade. No entanto, segundo o jornal "The Daily mail", um detalhe chama atenção: a cantora, que pagou US$ 58 milhões na casa, manteve no local a estátua de Rocky, um dos mais famosos personagens do antigo dono.

Os mais de 1700 metros quadrados sofreram mudanças dois anos após a compra que ela fez com o marido, Rich Paul. A lista de alterações incluem uma garagem para cinco carros e um telhado resistente a fogo, já que o local é considerado de alto risco de incêndios. Outro andar também tem sido construído.

A ex-casa de Stallone, agora de Adele, com a estátua de Rocky na piscina (Foto: Simon Berlyn/Divulgação)

"Quando Adele comprou a mansão, ela não tinha a intenção de mudar muito. Mas uma equipe de especialistas sugeriu o andar extra",disse uma fonta ao jornal. "A casa ficará absolutamente gigantesca quando estiver pronta. Mas está ficando incrível, e ela acha que vale a pena. Ela quer que seja sua casa definitiva com seu filho Angelo e seu parceiro, Rich Paul, e sonha em expandir sua família lá."

Stallone havia colocado a propriedade à venda originalmente por US$ 110 milhões. Sem comprador, baixou para US$ 85 milhões. Acabou vendendo por US$ 58 milhões, algo em torno de R$ 315 milhões.

Adele e o marido, Rich Paul, na nova casa (Foto: Instagram/Reprodução)

Ainda de acordo com o "The Daily mail", a casa era cheia de referências aos filmes mais emblemáticos da carreira de Sly, entre quadros e estátuas de Rambo e Rocky espalhados pelo interior dos cômodos.

A mansão tem oito quartos, doze banheiros, psicina, cinema, bar, academia e uma sala para fumantes com sistema de filtragem de ar.

Em entrevista ao "The Wall Street Journal", o ator disse que a cantora só finalizou a compra se ele deixasse a estátua de Rocky, o lutador, que ficava ao lado da piscina. Esculpida em bronze, ele queria levá-la, mas Adele disse: "não tem negociação". "Ela queria a estátua", disse o ator.

