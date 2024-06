A- A+

Famosos Mansão de Orochi tem inspiração no game GTA, espaço para "festas íntimas" e vista para o mar Construída em declive, no Joá, no Rio de Janeiro, a casa de 900m² tem acesso pelo último andar e Cauã Reymond como vizinho; conheça

Leia também

• Orochi deixa hospital e retoma shows após quatro dias internado com infecção na boca

• Seguranças de rapper Orochi presos por porte ilegal de arma são alvos de investigação da PM

• Orochi se explica após episódio envolvendo arma: "Ninguém me deu o benefício da dúvida"

O rapper Orochi, de 25 anos, está feliz da vida e, vivendo na casa que sempre sonhou, não é para menos. A mansão está localizada no bairro do Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro.



Inspirada no game GTA, a residência tem 900 m² e conta com uma super vista para o mar, além de espaços de convívio social, onde o cantor pode realizar as badaladas festas pelas quais também ficou conhecido.

Nascido em São Gonçalo (RJ), o cantor reformou há pouco tempo a mansão de três andares, que fica bem próxima à moradia do ator Cauã Reymond.



A casa ganhou espaços valiosos como uma sauna, área gourmet, piscina, academia, área aberta de convívio com vista 360° para a paisagem carioca e jacuzzi, espaço para vestiário, estúdio, cozinha e deck com guarda-corpo feito em vidro.





Um dos espaços que mais impressiona é o elevador da casa. Com laterais feitas também em vidro, o equipamento conta com uma vista para o mar e dá acesso aos andares inferiores da mansão (sim, andares inferiores. A residência foi construída em acentuado declive e tem sua entrada pelo último nível).

Neste caso aqui é uma reforma, mas projetamos uma casa em que a gente chega por cima e vai descendo aos ambientes cada vez mais diz Octávio Rezende, o arquiteto responsável pela reforma, em um vídeo sobre a mansão de Orochi.

No registro, ele conta que precisou remodelar todo o layout da casa para atender os pedidos de Orochi, como a retirada de alguns pilares, o que demandou um maior reforço estrutural. A sala de estar faz parte desses ambientes com maior amplitude e comporta agora até mesmo uma sinuca, um ponto que certamente é usado pelo cantor quando recebe amigos.

Um dos níveis da casa funciona como uma "casa para hóspedes", conforme a descrição de Rezende. Neste ambiente o cantor poderia realizar até mesmo festas mais íntimas, ele diz. E há quartos para hospedar quantas pessoas o rapper quiser.

No mesmo pavimento da sala tem o quarto de hóspedes. Sempre tem aquela pessoa que chega e vai acabar ficando. Como ele gosta muito de dar festas e receber muita gente, aqui a gente tem muito espaço para três camas, sendo duas de casal e uma de solteiro afirma Rezende.

Vida de luxo de Orochi

Orochi, tem mais de 8 milhões de seguidores, sendo um dos principais nomes do trap nacional. O cantor se tornou referência pelas músicas, carreira meteórica e vida de luxo que compartilha nas redes sociais.

Ele iniciou sua trajetória com 14 anos, nas batalhas de rap e rodas culturais da sua área. Um ano depois, já estava conquistando o título máximo do Freestyle no Campeonato Nacional, ocorrido em Belo Horizonte. Ainda nessa época, começou a fazer sua fortuna, nem sempre com as premiações em dinheiro, mas o rapper não tinha problemas com isso, porque caso não fossem ele rapidamente vendia os troféus.

Cinco anos depois, em 2020, sua carreira já estava consolidada e seu nome já tinha se tornado referência no cenário do Trap e cultura Hip Hop em território brasileiro. Assim, o rapper se colocou um novo desafio, a criação da Mainstreet Records, que atualmente é um expoente do rap nacional, produzindo diferentes artistas do gênero como Mc Poze do Rodo, Chefin, Oruam entre outros.

O sucesso nos palcos e no ramo empresarial, garantiu ao artista uma vida de muito luxo. Em suas redes sociais, Orochi não tem medo de mostrar seu cordão avaliado em cerca de R$ 1,2 milhão, anéis e joias. Ele também é dono de uma BMW X6 M, de R$ 1,1 milhão, e um Porshe Panamera S que custa cerca de R$ 1,3 milhão, além de uma lancha personalizada no valor de R$ 1,5 milhão.

Veja também

Artes Visuais João Câmara celebra 80 anos com exposição de pinturas digitais, no Museu do Estado