A fruta que você deveria comer para melhorar o sono

Indispensável nos pratos de verão, o kiwi é uma fruta que proporciona inúmeros benefícios graças ao seu alto teor de vitaminas, minerais e antioxidantes. Além de ter baixo teor calórico e ser um aliado perfeito para quem busca uma alimentação balanceada, o kiwi melhora o humor e o sono.

Quanto à sua origem, o kiwi foi cultivado na China há cerca de 300 anos, mas foi apenas por volta de 1900 que as primeiras sementes da fruta chegaram à Nova Zelândia por jovens missionários. Desenvolveriam mais variedades e apelidaram-no de “kiwi” pela sua semelhança com a ave emblemática do país.

Pode ser apreciado de várias maneiras: como água de fruta, como sobremesa, em smoothies, como molho para salada ou combinado com iogurte para obter probióticos e prebióticos.

A nutricionista Silvana Ottaviano, alerta que, devido ao seu teor de fibras, seu consumo deve ser evitado em casos de inflamação intestinal ou gastrite . “Além disso, devido ao seu alto teor de potássio, seu consumo deve ser moderado de acordo com as indicações médicas”, acrescenta.

Benefícios do kiwi

O kiwi é uma fruta com baixas calorias, e tem alto teor de fibras, antioxidantes, vitaminas como C e E, além de minerais essenciais como magnésio e potássio. Seu perfil nutricional único o torna um aliado da saúde, oferecendo múltiplos benefícios que vão desde a melhora do sono até o controle do colesterol.

1. Regula o humor

Um estudo publicado no British Journal of Nutrition mostrou que comer kiwi melhorou o humor dos participantes após 4 dias de consumo e que teve um impacto maior na vitalidade e no humor em comparação com aqueles que receberam suplementos de vitamina C e placebo.



Como puderam observar, o efeito positivo do kiwi atingiu o seu pico máximo por volta dos 14 a16 dias de ingestão.

2. Melhora a qualidade do sono

A ligação entre o consumo de kiwi e o sono foi analisada em um pequeno estudo e descobriu-se que aqueles que comeram dois kiwis uma hora antes de dormir durante 4 semanas experimentaram: uma melhoria no tempo total de sono, maior eficiência no descanso e menos dificuldade em adormecer, relata o site Medical News Today.

Além disso, o site afirma que os efeitos acima mencionados se devem ao fato de que — além do magnésio — a fruta de origem chinesa contém uma grande quantidade de compostos que promovem o sono, entre eles: melatonina, antocianinas, flavonóides, carotenóides, folato e cálcio.

3. Fonte de fibra

Segundo a Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), o kiwi possui de 3 a 4 gramas de fibra solúvel por porção, com partes iguais de fibra solúvel e insolúvel, algo incomum em uma fruta.



“A combinação única de fibra e a presença de uma enzima no kiwi chamada actinidina torna-o uma potência digestiva, pois ajuda a quebrar as proteínas ”, relatam.

4. Atrasa o envelhecimento

Graças à sua grande variedade de vitaminas e minerais, o kiwi possui propriedades antioxidantes que previnem danos celulares, melhoram a circulação sanguínea e ajudam a reduzir a absorção de gordura, além de equilibrar os níveis de glicose.



Da mesma forma, explica que esta qualidade adia o envelhecimento, pois protege as células dos desconfortos causados pelos radicais livres.

5. Reduz o colesterol e a pressão arterial

Por ser um alimento com baixo índice glicêmico não permite que o açúcar no sangue aumente quando consumido. “É um aliado dos diabéticos , além de ajudar na redução do colesterol ruim (LDL) e na estabilização da pressão arterial”, enfatiza Ottaviano.

