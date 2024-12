A- A+

Saúde As 2 melhores frutas que ajudam a limpar artérias e veias naturalmente Desde que os vasos sanguíneos estejam limpos e claros, o sangue pode fluir de forma livre

O sistema circulatório é uma rede complexa de vasos sanguíneos e artérias responsáveis pelo transporte de sangue por todo o corpo. Mas, quando há obstruções por causa do colesterol, podem ocorrer sérios problemas cardiovasculares. Daí a importância de melhorar hábitos e, existem duas frutas que vão te ajudar a limpar as artérias de forma natural.

O site especializado em saúde Healthline explica que, desde que os vasos sanguíneos estejam limpos e claros, o sangue pode fluir livremente, mas quando se desenvolvem bloqueios, conhecidos como placas, o fluxo sanguíneo em uma artéria pode ser completamente bloqueado, provocando sérios problemas de ataque cardíaco.

Por isso, os especialistas concordam que é importante manter um peso saudável, fazer exercícios e consumir poucos alimentos ricos em colesterol para ter um coração saudável.

Considerando a importância de uma alimentação saudável, os especialistas recomendam incluir alimentos que mantenham as artérias em bom estado. No caso das frutas, deve-se escolher aquelas que são ricas em antioxidantes e estas são duas opções:

Morangos

Uma das razões pelas quais os morangos melhoram a saúde cardiovascular é que eles são ricos em vitamina C, que mantém as veias e artérias saudáveis, com maior elasticidade, para que possam se contrair e dilatar permitindo que o sangue flua adequadamente.

Segundo o site de divulgação científica Regenera Health , o morango previne inflamações crônicas e danos oxidativos. Além disso, contêm compostos fenólicos que ajudam a reduzir os níveis de colesterol no sangue.

Mirtilos

Esta fruta é uma excelente fonte de antioxidantes, especialmente antocianinas que reduzem a inflamação nas artérias e melhoram o seu funcionamento. Pessoas que sofrem de hipertensão podem adicionar mirtilos à dieta para ajudar a reduzir a pressão arterial e melhorar a saúde cardiovascular geral.

Como se não bastasse, os mirtilos podem reduzir os níveis de triglicerídeos e colesterol, o que evita o acúmulo de placas de gordura nas artérias.

Outras dicas para prevenir artérias obstruídas

Considerando o alto risco que representa um bloqueio nas artérias, veja o que fazer para reduzir o risco:

Adicione mais gorduras boas à sua dieta , por exemplo, comendo azeitonas, nozes, abacate e peixe;

Reduza as fontes de gordura saturada, como carnes gordurosas e laticínios;

Elimine fontes artificiais de gorduras trans, que pode ser encontrada em alimentos processados, como biscoitos e bolos;

Aumente o consumo de fibras , você pode fazer isso através de vegetais, lentilhas, feijão e aveia.

Coma menos açúcar;

Procure fazer 30 minutos de exercícios moderados a vigorosos, pelo menos cinco dias por semana;

Mantenha um peso saudável;

Não fume; e

Modere o consumo de álcool para não mais do que uma bebida por dia.

