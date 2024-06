Mulher morre em acidente envolvendo comitiva da presidente eleita do México

A- A+

Uma mulher morreu nesta sexta-feira (14) após um veículo de segurança da equipe da presidente eleita do México, a esquerdista Claudia Sheinbaum, colidir com outro automóvel no estado de Coahuila, no norte do país, informou o gabinete presidencial em um comunicado.

A vítima fatal é uma mulher idosa que viajava no veículo contra o qual a comitiva oficial colidiu, segundo fontes locais. O acidente também deixou vários feridos.

Atrás dos veículos acidentados viajava Sheinbaum, que parou momentaneamente sua caminhonete para descer e "verificar o estado das pessoas, que já estavam sendo atendidas por equipes de emergência", indicou o comunicado.

"Lamentamos profundamente que uma pessoa tenha falecido no outro veículo", prosseguiu a nota, acrescentando que o acidente ocorreu no município de Monclova.

Sheinbaum acompanha neste fim de semana o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, em suas habituais viagens.

A presidente eleita assegurou que os integrantes de sua equipe "estão bem, estão no hospital". O prefeito de Monclova, Mario Alberto Dávila, do Partido Ação Nacional (PAN, conservador, oposição), disse à imprensa que a caminhonete da equipe de Sheinbaum estava em "excesso de velocidade".

Sheinbaum e sua equipe viajavam de Monterrey a San Juan de Sabinas, no estado vizinho de Coahuila, para se reunir, junto com o presidente, com familiares dos 65 mineiros que morreram em 2006 na mina Pasta de Conchos. Novos restos humanos desse acidente foram encontrados na última quarta-feira.

