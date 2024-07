A- A+

Pernambuco Adolescente de 15 anos mata primo com pedaço de vidro em via pública na Mata Sul de Pernambuco Vítima, identificada como José Wanderson da Silva, estava bebendo com o primo, quando houve um desentendimento

Um adolescente de 15 anos foi apreendido após matar o primo, de 26, com um pedaço de vidro. O crime aconteceu no sábado (27), em uma praça no centro da cidade de Cortês, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

A vítima, identificada como José Wanderson da Silva, estava bebendo com o primo, na 4ª Travessa do Alto do Campo, quando houve um desentendimento entre eles.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), José Wanderson foi ferido no pescoço com um pedaço de vidro.

O jovem chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O adolescente envolvido na ocorrência tentou fugir, mas foi localizado e apreendido pela Polícia Militar de Pernambuco.



Ele foi autuado pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio consumado e levado à Delegacia de Palmares, também na Mata Sul, que investiga o caso.

