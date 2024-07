Homem é morto em Palmares após defender mulher de violência doméstica

Homem é morto em Palmares, Zona da Mata Sul de Pernambuco, na noite de sábado (27), ao tentar impedir um caso de violência doméstica.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como homicídio consumado pela delegacia da cidade.

O homem teria visto uma mulher apanhar de seu esposo e decidiu interferir para protegê-la da violência.

Apesar do ato honrado, o homem de 46 anos se tornou uma vítima do agressor.

Ele foi encontrado em uma via pública, com lesões na cabeça causadas por um pedaço de madeira.

"De acordo com relatos, a vítima tentou evitar agressão do autor em sua esposa, após iniciarem discussão no local. O autor então agrediu a vítima com um pedaço de madeira e fugiu em seguida. ", informou a Polícia em nota.