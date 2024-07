A- A+

CRIME Policial militar é preso após tentar matar ex-esposa a tiros dentro de boate no Grande Recife Disparos aconteceram por volta das 3h deste domingo (21)

Um incidente envolvendo uma arma de fogo deixou uma mulher ferida na casa de festas Lounge Music, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com o estabelecimento, o ocorrido aconteceu na madrugada deste domingo (28), por volta das 3h.

Em nota, a casa noturna esclareceu que um homem, que teria se identificado como policial militar, entrou armado dentro da área de camarotes 'open bar' em busca de sua ex-esposa.

Testemunhas que estavam no local relataram que, ao ver a vítima ao lado de outros amigos, o homem efetuou disparos contra ela e, em seguida, foi contido pelos seguranças que conseguiram recolher a arma usada no crime.

Segundo a Lounge Music, a equipe da casa acionou as autoridades competentes para lidar com o atirador e com a vítima.

Ainda de acordo com o local, todos os clientes passam por uma “revista segura na portaria”

e o homem só conseguiu entrar armado por ter se apresentado como policial e preenchido um formulário com as credenciais e o número da arma.

“A casa tem uma revista segura na portaria, quem frequenta a casa sabe do cuidado, mas com relação aos policiais, os mesmos podem transitar, segundo a legislação, portando a arma em todo e qualquer ambiente”, esclareceu o pronunciamento.

O que diz a Polícia

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a Polícia Militar confirmou que uma equipe foi encaminhada até o local e constatou que o suspeito seria, de fato, um policial militar de 39 anos.

De acordo com o efetivo, ele foi agredido por pessoas que estavam no bar e levado à UPA da Imbiribeira e, em seguida, transferido para o Hospital da Restauração, sob custódia.

Responsável pela investigação, a Polícia Civil de Pernambuco informou que prendeu o homem em flagrante delito, ele foi autuado pela tentativa de feminicídio da vítima, uma mulher de 34 anos.

A arma foi apreendida e levada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A mulher, que não teve a identidade revelada, recebeu os primeiros socorros no local e foi enviada até uma unidade hospitalar também não identificada até o momento.

A Corregedoria Geral da SDS registrou a ocorrência e, após receber a documentação do flagrante, deverá instaurar um processo disciplinar contra o militar.

As investigações seguem até o total esclarecimento do caso.

Veja também

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Europeu é preso no Aeroporto do Recife com dois quilos de cocaína escondida em peças de corda