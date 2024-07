A- A+

Violência Policial militar dá tiro em goleiro do Grêmio Anápolis em final de jogo pela segunda divisão goiana O atleta foi atingido pelo tiro pouco após o jogo disputado contra o Centro Oeste

Um policial militar de Goiás deu um tiro de borracha na perna do goleiro Ramón Souza, do Grêmio Anápolis, na noite desta quarta-feira (10).

O atleta foi atingido pelo tiro pouco após o fim do jogo que o seu time disputava contra o Centro Oeste.

Em um vídeo que registra o momento é possível observar que o policial não estava sob ameaça do jogador e conseguiu mirar com uma boa distância do atleta para efetuar o disparo.

O disparo foi dado durante uma discussão que acontecia entre jogadores no fim do jogo.

Nas redes sociais, o Grêmio Anápolis repudiou o ato cometido pelo policial.

O atleta foi atendido em campo e encaminhado, sangrando, para uma unidade de saúde.

