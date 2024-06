A- A+

zona oeste Adolescente morre após levar facada no abdômen durante assalto no Recife; bicicleta é roubada Adolescente foi assaltado no bairro de Afogados

Adolescente de 17 anos morreu após ser esfaqueado no abdômen durante assalto no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife.

O caso aconteceu na rua Cosme Viana, na noite do último domingo (23). No local, dois criminosos, que estavam em uma bicicleta, abordaram Kauã Victor Gomes da Silva e tomaram a bicicleta dele.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), após roubar o veículo, um dos suspeitos deu uma facada no abdômen do adolescente e fugiu com o comparsa.

O crime foi registrado por câmeras de segurança da área. As imagens mostram o ocorrido e o momento em que Kauã corre após ser atingido.

A vítima chegou a ser socorrida para a Policlínica Agamenon Magalhães, em Afogados, mas não resistiu e morreu ainda no trajeto.

A PCPE informou que o caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Capital como latrocínio, quando há o roubo seguido de morte.

Um inquérito foi aberto para investigar o crime.



Informações sobre o ocorrido podem ser repassadas para a Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social (SDS), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, pelos telefones 0800-0815001 e (81) 9.9488-3455.

