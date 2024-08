A- A+

SERVIÇO Alepe Cuida: aberto o agendamento para moradores de São Joaquim do Monte participarem de ação A iniciativa é desenvolvida pela Assembleia Legislativa de Pernambuco e oferece ações de serviços gratuitos de saúde e cidadania

Nas próximas quarta (7) e quinta-feira (8), moradores de São Joaquim do Monte receberão ações de serviços gratuitos de saúde e cidadania através do projeto ‘Alepe Cuida’. A iniciativa é desenvolvida pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Os atendimentos em São Joaquim do Monte acontecerão na Avenida Estácio Coimbra, ao lado da Praça da Igreja Matriz da cidade, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Além das consultas médicas (cardiologia, dermatologia, endocrinologia, nutrição e oftalmologia), haverá atendimentos em odontologia e a população também terá acesso a exames de mamografia e ultrassonografia. Esses serviços serão ofertados apenas para quem agendar por telefone.

Inscrições

Os interessados em participar da ação podem se inscrever e realizar o agendamento dos atendimentos através dos telefones (81) 3183.2424 e (81) 3183.2026.

Os agendamentos para as consultas e exames acontecem nestas quinta (1º) e sexta-feira (2), retomam na segunda-feira (5) e se encerram na terça-feira (6), das 8h às 17 horas.

Serão mais de 2 mil atendimentos entre consultas, exames, retirada de documentos, além de outros serviços de orientação e inclusão social.

Atendimento de cidadania no Alepe Cuida. Foto: Alepe/fotografia.

Demanda Espontânea

Alguns serviços do ‘Alepe Cuida’ não precisam de agendamento prévio. Os moradores poderão solicitar, por exemplo, emissão de carteira de identidade (Instituto Tavares Buril); obter correção de registro de nascimento, investigação de paternidade, orientação jurídica, divórcio, pensão alimentícia (Defensoria Pública); receber orientação sobre emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e consulta de pontuação, emissão do CRLV 2024 e de recursos de multas (Detran-PE), dentre outros serviços.

Para os pequenos empresários haverá serviços de orientação sobre abertura do Microempreendedor Individual (MEI), consultas e parcelamentos de dívidas (MEI), obtenção de créditos (BNB) e atendimentos para os mais variados segmentos do comércio da cidade.

Também serão ofertados serviços voltados para o bem-estar e autocuidado. Fazem parte dessa lista: ventosaterapia, auriculoterapia, massoterapia, corte de cabelo, manicure e pedicure, escalda pé e a instalação do ambulatório do pé diabético, voltado para pacientes com complicações provocadas pelo diabetes.

O ‘Alepe Cuida’ é coordenado pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe (SSMO). Foto: Alepe/fotografia.

Iniciativa

O ‘Alepe Cuida’ é coordenado pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe (SSMO). O Programa tem como objetivo percorrer todo o estado para atender as demandas na área de saúde, estimular o autocuidado, bem estar social e promoção da cidadania.

Nesta edição, o programa tem como parceiros o Banco do Nordeste (BNB), o Sebrae, a Defensoria Pública, o Instituto Tavares Buril, a Secretaria de Defesa Social, o Detran-PE e a Fundação Altino Ventura (FAV).



Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hezbollah diz que resposta a ataque israelense que matou seu comandante é "inevitável"